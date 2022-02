La novedad de Instagram en los ‘Reels’ que le harán dura competencia a TikTok

Ya sabemos que el mercado de las apps y de las redes sociales es un sinfín de innovaciones. Desde luego que es difícil mantener el nivel cuando las apps de la competencia sacan novedades que atraen a más y más gente. Primero fue Snapchat, luego Instagram y Facebook y ahora TikTok. De hecho, esta última, podríamos decir que es la mayor amenaza para toda la competencia, incluida Instagram.

Recordemos que, después de que TikTok empezase a hacerse viral y a acumular millones de descargas, Instagram trajo al poco tiempos los ‘Reels’, ese formato de vídeo corto con una duración máxima de un minuto que intentaba imitar a los vídeos de TikTok, pero con una sección exclusiva para editar y colgar esos ‘cortos’.

La novedad de Instagram para parecerse más a TikTok

En TikTok era común ver vídeos de reducida duración hasta hace poco. Pero en una reciente actualización los aumentaron de un minuto a tres. Y ahora Instagram… Hará lo propio. ¿Era de esperar, no? Ha sido una fuente la que ha filtrado esta información, y que confirmaría que, efectivamente, Instagram sigue los pasos de TikTok cada día más de cerca (y viceversa). Aunque no es una copia ni mucho menos.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022

En concreto, según señala el tipser italiano Alessandro Paluzzi, los nuevos ‘Reels’ tendrían una duración de 90 segundos según ha confirmado en su cuenta de Twitter. De hecho, se puede ver cómo en la captura que adjunta sobre la nueva interfaz de Instagram, se puede ver un símbolo en la parte superior izquierda con un círculo y el número 90, que sería el límite de segundos que duraría un ‘Reel’. Como decimos, una novedad que está lejos de ser una copia, pero si una innovación que se asimila a la de TikTok, lejos de parecerse, porque sus vídeos duran hasta 3 minutos.

Es una novedad completamente rompedora, y que ni siquiera la propia app ni ninguna otra fuente ha confirmado al respecto. De lo que no hay duda es que el historial de Paluzzi ha dejado ya otros aciertos en el pasado, filtraciones como que Instagram estaba probando las historias con desplazamiento, o una nueva interfaz. Y, en la mayoría de ocasiones, sus profecías se han cumplido con la llegada de los meses.

Los vídeos de Instagram pasarán de 60 a 90 segundos próximamente

No resulta raro que estas novedades que no son tanto novedades, sino similitudes con otras apps, lleguen a Instagram. Recordemos que hace un tiempo, Instagram intentó comprar la matriz de TikTok, pero no fue posible. Desde entonces, es muy común ver que lo que llega a TikTok, también acaba llegando a la red social Instagram con el paso del tiempo.

Interfaz de los Instagram Reels

A pesar de que se puede entender como un cambio positivo, la realidad es que en las redes sociales se están leyendo algunas críticas a este nuevo modelo. Y tienen sentido, porque si ya a los usuarios les cuesta mantener la atención con los ‘Reels’ actuales de 60 segundos, no beneficiará a los creadores de contenido que ahora tengan una duración de 90 segundos. De hecho, la mayoría de los vídeos de TikTok tienen entre 20 y 30 segundos habitualmente, prefiriendo cortar el vídeo en varias partes para conseguir más seguidores y visitas.

Sea como fuere, solo se trata de una filtración, y por el momento habría que esperar unos cuantos meses y alguna que otra beta para ver oficialmente la llegada de los Reels de Instagram de 90 segundos.