Cómo leer mensajes de WhatsApp sin que tus contactos se enteren

A todos nos ha pasado que hemos recibido un mensaje por WhatsApp de una persona a la que no queremos responder en ese momento, pero sí que nos gustaría leer el contenido completo del mensaje sin que se le marque como leído. Para poder acceder a este mensaje sin que el otro contacto lo sepa, existen varios trucos que vamos a explicar a continuación.

Todos estos trucos siguen unos pasos muy sencillos y se pueden realizar a través de cualquier smartphone. De esta manera podrás acceder a esas conversaciones que tienes curiosidad por leer pero que no puedes contestar en el momento.

Barra de notificaciones

La forma más sencilla es utilizar la barra de notificaciones. Es el método más simple y es válido tanto para iPhone como para Android. Cuando te envíen un mensaje lo podrás leer en la parte superior de tu barra de notificaciones sin que tu contacto sepa que lo has leído. El problema de esto es que si el texto es demasiado largo no podrás leerlo en su totalidad.

Para poder leer un mensaje en tu barra de notificaciones, basta con deslizarla hacia abajo en tu teléfono Android para que se muestren todas las notificaciones de tus apps. Si deslizas hacia abajo la notificación de WhatsApp, podrás leer el mensaje o mensajes completos siempre que el texto no sea demasiado largo.

En iOS basta con deslizar toda la barra y ya te aparecerán todos los WhatsApp recibidos hasta el momento. Siempre ten cuidado de no darle sin querer y entrar por accidente en la conversación, en el momento que accedas tu contacto ya sabrá que has leído su mensaje y te verás obligado a responder.

Modo avión

El segundo método es también muy sencillo, aunque no del todo fiable, deberás tener mucho cuidado para que funcione. Se trata de activar el modo avión de tu dispositivo, de forma que de deshabilitarán tanto tus redes de 3G o 4G como tu red WiFi. Con estas conexiones desactivadas, podrías acceder a WhatsApp y leer tus mensajes sin que la otra persona sepa que le has leído o que estás en línea.

Sin embargo, hay un punto muy importante a tener en cuenta si desean emplear este método. Podrás utilizar WhatsApp tranquilamente mientras el modo avión esté activado, pero en el momento en el que lo vuelvas a activar tu móvil se conectará nuevamente a internet y WhatsApp detectará al instante que te has conectado y leído el mensaje.

Esta solución puede ser muy útil si no te importa tener tu móvil sin conexión durante el tiempo que vayas a estar sin contestar al mensaje. Si no tienes prisa y tampoco te importa estar un tiempo incomunicado, este método es el más rápido y sencillo para leer conversaciones completas sin que se le notifique a la otra persona.

Notificación de lectura

Existe una opción que evitará el tick azul de confirmación, aunque seguirás apareciendo en línea y, además, tampoco podrás ver si otras personas han leído tus mensajes. Esta medida consiste en acceder a la configuración de tu WhatsApp y deshabilitar las confirmaciones de lectura.

De esta forma el tick azul dejará de funcionar en tu aplicación y nadie podrá saber si has leído sus mensajes, pero tú tampoco podrás ver si otras personas han leído los tuyos. Para deshabilitar esta opción basta con entrar en WhatsApp y acceder a los Ajustes. Después elige la opción de cuenta y entra al apartado de Privacidad.

Una vez en este menú verás una opción abajo del todo donde pone Confirmación de lectura. Si deseas inhabilitar el tick azul, deberás tener este cuadrado en blanco con la opción deshabilitada. Tus contactos podrán ver cuándo estás en línea y cuándo estás escribiendo, pero no sabrán si has leído o no sus mensajes.

Widget de WhatsApp

Por último, esta opción puede ser la más efectiva y más compleja, aunque muy sencilla si sigues bien los pasos. Se trata de aprovechar el propio Widget de WhatsApp de tu smartphone. Normalmente para acceder a estos Widgets deberás estar en el menú de inicio y mantener pulsada la pantalla para que te aparezca la opción.

Dentro de los Widgets deberás acceder a los de WhatsApp y elegir el cuadro en el que aparecen los mensajes recibidos. De esta forma podrás añadir esta herramienta al menú e tu móvil y leer todos tus mensajes recibidos de WhatsApp si que se le notifique al otro usuario. Eso sí, ten cuidado de no pulsar sobre el cuadro porque entonces te llevará directamente a la aplicación y entonces sabrán que ya has leído el mensaje.