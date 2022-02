Netflix habilita la opción de eliminar series y películas de tu lista de ‘seguir viendo’

En las aplicaciones y páginas web muchas veces encontramos pequeños detalles que nos harían todo un poquito más fácil si se incluyeran. Ese botón que te gustaría tener a mano o una funcionalidad que no existe y te haría mucha falta. Esto ocurre también con las plataformas de streaming como Netflix o HBO.

Muchos usuarios ya se habían quejado en alguna ocasión de esos contenidos que salen en la página principal de Netflix como ‘Seguir viendo’ y que hasta ahora no había forma de eliminar. Es muy común empezar a ver una serie o película y dejarla a medias porque no te acaba de convencer. Puede ser muy molesto no querer seguir viéndola y que aparezca en la página principal continuamente sin que tengas forma de eliminarla.

¡Estás de suerte! Netflix esta vez ha decidido poner fin a esta pequeña molestia y ha introducido una nueva función que permite borrar contenidos desde la sección de ‘Seguir viendo’ de forma que ya no tendrás que preocuparte por esas series o películas que no has terminado de ver ni tienes intención de seguir haciéndolo.

Hasta ahora esta mejora estaba en proceso de prueba y solo algunos usuarios en determinados dispositivos tenían la posibilidad de utilizarla. A partir de ahora, todos los usuarios desde cualquier dispositivo podrán acceder a esta nueva función que estaba siendo muy demandada por el público de Netflix.

La empresa esta vez decidió escuchar a sus clientes y así lo deja ver en su comunicado, donde aseguran que después de leer la opinión de los usuarios en redes sociales, vieron que esta era una opción que muchos demandaban y es por ello que decidieron ponerse manos a la obra y facilitar esta pequeña mejora.

“Un buzón de entrada vacío es una utopía en el correo electrónico, pero ¿por qué no intentarlo con la fila de ‘Seguir viendo’? Te hemos escuchado, y por eso hemos incorporado una nueva forma de limpiar y reordenar la fila ‘Seguir viendo’”, explicaba la empresa en un comunicado oficial. La pregunta ahora es, ¿cómo funciona esta herramienta?

Cómo utilizar la nueva función de Netflix

El proceso para eliminar esas series y películas que no quieres seguir teniendo en tu lista, es bastante sencillo y así lo explica Netflix en su página web. Simplemente deberás seleccionar el contenido que quieres eliminar y, en las opciones que ofrece la propia página, elegir la nueva función de ‘Eliminar de Seguir viendo’.

De esta forma ese contenido dejará de aparecer en tu lista y no te causará más molestias. Sin embargo, si te equivocas y quieres deshacer lo que has hecho, no hay ningún problema. Esta acción se puede cancelar fácilmente pulsando el botón de ‘Deshacer’ que sale en el menú de ajustes cuando vas a borrar el contenido.

Puede parecer una mejora quizás demasiado simple, pero era ya muy demandada por los usuarios y permite hacer aún más sencilla la navegación por la plataforma. De esta forma, Netflix ha dado un paso más para ceder el control al usuario de lo que quiere ver y cómo verlo, poniendo en su poder una pequeña herramienta más de personalización.

Simple sí, pero muy efectivo. Se acabó el ver en tu portada aquella aburrida película que empezaste a ver hace meses y de la que ya no quieres saber nada. Esta pequeña actualización está siendo muy aplaudida por los usuarios de la plataforma de streaming que cada vez se gana un espacio más importante en la sociedad con una nueva forma de consumir contenido “a la carta”.