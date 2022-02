Peacemaker, la gran sorpresa de HBO, renueva por una segunda temporada

El arranque de 2022 ha sido fulgurante para algunas plataformas de vídeo en streaming. Pero si hay una que a lo largo de estos dos meses ha destacado por encima del resto por sus producciones originales a lo largo de estos dos meses, estamos hablando sin ningún tipo de duda de HBO.

El año no pudo empezar mejor para la plataforma, ya que el mismo uno de enero se estrenó el documental ‘Regreso a Hogwarts’, que reunía a los protagonistas de la saga de Harry Potter 20 años después del estreno de la primera película del universo mágico. Un estreno que, como se podía prever, fue todo un éxito de audiencias, y recibió excelentes críticas por parte de los millones de fans del universo creado por J. K. Rowling.

Tan solo 10 días después, regresaba a la plataforma ‘Euphoria’, una de las series más aclamadas de la plataforma entre los fans. Un estreno del cual tampoco había muchas dudas respecto al éxito que tendría. Sin embargo, los datos de audiencia superaron cualquier expectativa creada, ya que su primer episodio fue visto en el día de su debut por un total de 2’4 millones de espectadores digitales, siendo la mejor cifra de la plataforma desde su conversión a HBO Max. Un éxito que, además, ha valido a la serie para confirmar su renovación por una tercera temporada.

Sin embargo, ahí no quedan los nombres propios de la plataformaque han calado de forma profunda entre la audiencia y crítica en este inicio de año. Y otro nombre a destacar es el de ‘Peacemaker’, la primera serie ambientada en el Universo Extendido de DC, que, a diferencia de los dos casos anteriores, sí ha tenido un éxito que ha resultado bastante sorprendente.

El motivo de esto no es otro sino el batacazo que se pegó en lo referente a la taquilla y a la crítica la película en la que se basa este universo, ‘El Escuadrón Suicida’. Una película que, a pesar de no terminar cumpliendo las altas expectativas generadas antes de su estreno, sí dejó alguna cosa que gustó a los fans de DC. Entre ellas, la introducción de El Pacificador, personaje en torno al cual gira la producción de HBO.

En la serie dirigida por el mismo director que la infame película, James Gunn, y protagonizada por el ex–luchador John Cena, la plataforma ha apostado nuevamente por este personaje y por este universo. Una decisión que tiene sentido si tenemos en cuenta el auge de lo superheroíco en los últimos años.

Con ocho capítulos en su primera temporada, estrenados de forma semanal, la serie se ha tenido un éxito inesperado entre la audiencia. Con una trama que gira en torno al antihéroe por excelencia, así como todo lo que le rodea, teniendo en cuenta sus inquietudes y preocupaciones, estamos ante una serie de acción a la que no le asusta acercarse al humor o al drama cuando la situación lo requiere.

Precisamente, esta mayor libertad ha sido el factor principal para que la serie haya tenido todo el éxito que se le auguraba a la película, en palabras del propio director: “Tienes la posibilidad de centrarte en los personajes. Te metes en los matices de sus relaciones para los que no tienes tiempo en una película, y no debes tener ese ritmo constante que requiere una película”.

Unas palabras con la que audiencia y crítica parecen estar de acuerdo, puesto que la producción original de HBO cuenta con un 8’5/10 en IMDb, la base de datos más relevante del universo cinematográfico y seriéfilo, una cifra más que sorprendente para una producción de superhéroes.

That’s right, #Peacemaker is coming back for Season Two. Thanks to Peter Safran, @JohnCena, our incredible cast & crew, our wildly supportive & lovely friends at @HBOMax – and mostly all of you for watching! @DCpeacemaker pic.twitter.com/wZSZBivrDQ

— James Gunn (@JamesGunn) February 16, 2022