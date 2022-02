Las películas de acción más trepidantes del catálogo de Prime Video

Siempre hay un momento para disfrutar de todos y cada uno de los géneros cinematográficos. Desde momentos en los que te apetece partirte de risa con una comedia desternillante, hasta momentos en los que te apetece estar al borde de las lágrimas con un dramón plagado de chiclés.

Y si hay un género idóneo para aquellos momentos en los que no tienes ganar de pasar un mal rato, pero tampoco de reírte hasta que te duela la barriga, las películas de acción son una opción cuanto menos considerable.

Porque si lo que te apetece es disfrutar de un espectáculo visual plagado de explosiones, disparos, y frenesí, estás ante el género adecuado. Un género que arrastra más, tal y como se demuestra en las taquillas de los cines de todo el mundo cada vez que un blockbuster llega a las salas.

Y en la plataforma Prime Video podrás disfrutar de algunas de las alternativas más variadas y variopintas del género, de las cuales te hablaremos a continuación.

El Caso Bourne (2002)

El Caso Bourne (2002).

Dentro de la amplia lista de películas que ha protagonizado Matt Damon, es muy difícil que una destaque sobre otra por su actuación. Pero sin ningún tipo de duda, si hay una que dentro de su extensa carrera es de las más destacadas, no cabe ninguna duda de que El Caso Bourne es una de ellas.

Nos cuenta la historia de un joven con amnesia que es rescatado por un barco en la costa italiana, pero no recuerda nada, ni sabe cómo ni por qué llegó hasta allí. Sin embargo, no tarda mucho en descubrir que está siendo perseguido por un grupo de personas que no cejará en su empeño por asesinarle, en una aventura que llevó a principio de siglo a este género a su máxima expresión.

Sr y Sra Smith (2005)

Sr y Sra Smith (2005).

Una película que dio lugar a la historia de amor de una de las parejas más icónicas de la historia de Hollywood, compuesta por Brad Pitt y Angelina Jolie, tiene que tener un papel importante dentro de la industria cinematográfica. Pero sí, además de eso, es una brillante película de acción, no puede faltar de ningún modo en esta lista.

Narra la historia de un matrimonio norteamericano que, a pesar de estar inmerso en una anodina rutina, esconde un gran secreto: ambos son dos de los mejores asesinos a sueldo de país, sin que el otro lo sepa. Hasta que un día ocurre lo inevitable: reciben la misión de asesinarse mutuamente. Una aventura que mezcla a la perfección altas dosis de acción y otra taza de terapia de pareja. Si crees que no te entiendes lo suficientemente bien con tu pareja, tal vez esta sea la película ideal.

Men in Black (2019)

Men in Black (2019).

En términos generales, los remakes siempre suelen quedar por debajo de la obra original. Una máxima que se cumple en casi la totalidad de las ocasiones en las que un director decide llevar a cabo una reedición de una obra original. Pero, si bien es cierto que no podemos decir que esta versión del universo de Men in Black esté por encima de la original, sí podemos afirmar que se trata de un homenaje de lo más decente.

Ambientada en el mismo universo que la cinta original, nos cuenta la historia de dos agentes de la organización MIB, interpretados por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que tienen que identificar a un traidor dentro de la propia organización, en una aventura que combina acción y humor a partes iguales. Una película que guarda la esencia de la original, pero le añade las posibilidades que el desarrollo de los efectos especiales ha aportado al cine en los últimos años.

Guns Akimbo (2019)

Guns Akimbo (2019).

Si hay alguien que sabe a la perfección lo difícil que es quitarse de encima una etiqueta impuesta por haber interpretado el mismo papel a lo largo de una gran cantidad de años, ese es Daniel Radcliffe. Especialmente, después de haber interpretado desde niño a un personaje tan icónico y que sea tan reconocido a nivel global como es Harry Potter.

Pero la realidad es que la dirección profesional que ha tomado su carrera desde que colgó la capa del mago más famoso del mundo ha actuado mucho en favor de quitarse de encima ese cartel. Y la película Guns Akimbo es el ejemplo perfecto de ello. Interpreta a Miles, un joven que, con el objetivo de rescatar a su novia, de la que aún está enamorado, se verá inmerso en una guerra entre bandas. Es atrevida, histriónica, y cuenta con alguna escena para el recuerdo, como es la de ver a Daniel con pistolas atadas a la manos. Una oda a lo irreverente que no se deja limitar por ningún límite de lo lógico o de lo políticamente correcto.

Podrás disfrutar de estas cuatro trepidantes películas, y otras muchas que completan el catálogo de Prime Video a través de una suscripción que podrás ejecutar desde este enlace.