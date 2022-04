Revuelo en Twitter ante la foto de un tatuaje publicada por David Bisbal: “Pásale el corrector”

Si hay una red social en la que nada pasa desapercibido, esa es Twitter. Cada foto, cada comentario o cada detalle que pueda llamar la atención puede llegar a ser muy comentado, criticado y debatido, especialmente si viene de publicaciones de personajes famosos o conocidos que pueden llegar a hacerse virales.

Esto es precisamente lo que ha sucedido con un post del cantante David Bisbal que ha causado mucho más revuelo del que seguro que esperaba el artista. Entrar conflictos en Twitter es algo muy frecuente en la red social, constantemente podemos encontrarnos con diferentes debates o controversias alrededor de todo tipo de temas.

Una de las más recientes ha sido la de David Bisbal, que decidió publicar una fotografía en la que se podía ver un tatuaje en un antebrazo y que ha generado un gran revuelo por parte de sus seguidores. En la frese del tatuaje se podía leer: “Porque tu eres la frontera entre estar vivo y, vivir”.

La polémica alrededor del tatuaje publicado por David Bisbal

Aunque puede parecer una frase muy inocente, las visibles faltas ortográficas han sido el detonante de todo un debate en los propios comentarios de la publicación, en la que el cantante subía únicamente la fotografía junto con la frase “Alucinante”. La polémica no solo se centraba en las visibles faltas, sino también en que parecía que el cantante no reparaba en ellas.

Ese simple “Alucinante” ya fue para muchos motivos de burla y ha generado comentarios de todo tipo. “No sé qué es peor: las faltas de ortografía o lo cursi y ridícula que es la frase”, comentaba uno de los usuarios. “¿Nadie te explicó lo importante de ‘la coma’?, escribía otro de sus seguidores.

Hay quien decidió romper una lanza a favor del artista y comentó que el problema no era suyo, sino de la persona que se hizo el tatuaje y el propio tatuador por no advertirle. A pesar de los múltiples comentarios negativos, también hay quien ha decidido salir en su defensa: “Y tú quién eres para decidir lo que es una cursilada o no. Qué manía de opinar sobre los gustos de los demás”, comenzaba a escribir otro usuario.

“Lo curioso es que muchos de vosotros os consideráis muy abiertos de mente. Consejos vendo… Por cierto, la ortografía la arregla un corrector, la falta de empatía nada”, concluía. Algunas personas conocidas como la periodista Paloma del Río también ha aprovechado la ocasión para comentar en la polémica publicación del cantante.

“Ya podías haber escogido un tatuador que escribiera sin faltas de ortografía”, comentaba la periodista. Esto a su vez ha generado una nueva polémica en la que los tuiteros no se quedaron callados. “Menuda decepción que una profesional como usted participe en este linchamiento. No es su tatuaje, es de una fan […]. Una buena periodista se informa antes”, respondía.

Este gran revuelo ha ocasionado múltiples interacciones alrededor del tuit del artista que cuenta ya con casi 500 citados y más de 2.300 ‘me gusta’. Muchos usuarios siguen aún comentando su opinión al respecto ya sea a favor o en contra del artista o del propio tatuaje, una publicación de la que seguro que David Bisbal no se esperaba tanto revuelo.