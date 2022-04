Las cuentas de Twitter de Ryanair y AliExpress España se enzarzan tras el tuit de un usuario mallorquín

La figura del community manager es algo muy extendido durante los últimos años. Muchas grandes empresas optaron por mejorar su presencia en redes sociales y ya no solo para publicar contenido de la marca, sino que muchas otras cuentan también con personas carismáticas que han conseguido ganarse el cariño de sus seguidores.

Hace ya unos años que muchos han apostado por una estrategia de comunicación mucho más coloquial y desenfadada, especialmente en redes como Twitter o Instagram, protagonizando todo tipo de troleos o incluso disputas con otras compañías, como ha sido el caso de Ryanair y AliExpress España en sus cuentas de Twitter.

La disputa de AliExpress y Ryanair en Twitter

No es la primera vez que alguna empresa se ha enzarzado con otra en Twitter o le ha lanzado alguna que otra pullita. En esta ocasión el desencadenante ha sido un tuit de un usuario mallorquín y la respuesta de Ryanair a las alusiones a su empresa. En dicha publicación, un usuario se quejaba de un retraso en su vuelo debido al cual no consiguió llegar a tiempo para coger el autobús que tenía programado.

Yo: bueno si todo va bien, llegamos puntuales a Palma y puedo coger el tib de las 9:10 en el aeropuerto y llegar a casa en 15min 🥰



Ryanair: Qué tal si… aterrizamos a las 9:15? 😳👉👈 — Ambientólogo no-amigable (@anseco01) April 12, 2022

Aunque no menciona directamente a la compañía, Ryanair vio el tuit y decidió responder pensando que el retraso había sido tan solo de cinco minutos. Su error fue cargar contra AliExpress cuando, en ese caso, no venía mucho a cuento: “¿Cinco minutos de retraso? Pues igual y somos más rápidos que AliExpress”.

5 minutos de retraso? pues igual y somos más rápidos que @AliExpressES🙄 https://t.co/9SLMpxtoP2 — Ryanair España (@Ryanair_ES) April 12, 2022

Como no podía ser de otra manera, la respuesta de la empresa china no tardó en llegar y lo hizo con un “zasca” en toda regla que seguro que los de Ryanair no se esperaban. “No sé si estáis para tirar beef siendo la única aerolínea que cobra por el equipaje de mano…”, respondía la cuenta de AliExpress.

No sé si estáis para tirar beef siendo la única aerolínea que cobra por el equipaje de mano… https://t.co/4cXFJyECL1 — AliExpress España (@AliExpressES) April 12, 2022

Fueron muchos los usuarios que alabaron la respuesta de la empresa china, un pique que ha sido muy comentado en la red social este martes. El joven mallorquín que escribió el primer tuit no se ha quedado callado y decidió responder a la aerolínea por su cuenta.

“Descuento de residente en Ryanair be like: te vamos a cobrar la tarifa de 0.10€, te aplicaremos el descuento sobre eso y luego te cobraremos el resto en concepto de ‘impuestos gubernamentales’, a los que no se aplica el descuento. Te va bien?”, respondía el usuario a la cuenta de Ryanair, que la no ha vuelto a responder en la disputa.

Descuento de residente en Ryanair be like: te vamos a cobrar la tarifa a 0.10€, te aplicaremos el descuento sobre eso y luego te cobraremos el resto en concepto de “impuestos gubernamentales”, a los que no se aplica el descuento. Te va bien?

😳👉👈 pic.twitter.com/MgaqHRUgVX — Ambientólogo no-amigable (@anseco01) April 12, 2022

Parece que a la cuenta de Ryanair no le salió demasiado bien la jugada y acabó por ser el principal afectado de esta disputa en Twitter.