Un meteorólogo llama a sus hijos en directo al darse cuenta de que un tornado se dirigía hacia su casa

Muchas veces las prioridades tienen que anteponerse a la profesionalidad y esto es algo que hemos visto en múltiples ocasiones en muchos medios de comunicación. Esta vez el protagonista ha sido Doug Kammerer, meteorólogo en las noticias de la NBC, que no pudo evitar coger el móvil y realizar una llamada en pleno directo al ver que un tornado sobre el que estaba informando se dirigía a su casa.

El presentador se encontraba explicando en ese momento la inminente aparición de tornados en una zona específica de Estados Unidos, de forma que describía en el mapa los lugares por los cuales tenían previsto que pasara el tornado. Al darse cuenta de que uno de esos lugares era su propio hogar, no dudó en tratar de poner a salvo a sus hijos.

Kammerer no lo dudó ni un instante, aún en directo cogió el móvil y llamó a sus hijos para sorpresa de todos los espectadores y compañeros. “Kent, ¿estás ahí?”, mencionaba el presentador después de que su hijo descolgara el teléfono. Fue claro y conciso, lo importante en ese momento era advertir a su hijo para que tanto él como su hermana pequeña pudieran resguardarse.

“Quiero que bajéis al sótano. Tenemos una advertencia de tornado. Quiero asegurarme de que tu hermana y tú bajéis lo antes posible”, decía el presentador a su hijo con gesto serio. El hijo se mostraba sorprendido al otro lado de la línea y Kammerer decidió insistir una vez más.

“Coge a tu hermana, llévala al sótano y esperad 10 o 15 minutos. Hazlo ahora”, comentaba aún al teléfono. Es extraño ver momentos como este en televisión, en los que los presentadores tratan de mostrarse serios e imparciales para dar la información de la forma más objetiva posible, pero está claro que todos tenemos nuestras prioridades.

Una vez finalizó la llamada, el meteorólogo advirtió que probablemente sus hijos no estaban viendo la retransmisión en ese momento y vio necesario advertirles lo antes posible para que pudiera ponerse a salvo. “Probablemente estén jugando a videojuegos”, comentaba en el directo.

#Working4You When a tornado warning sounded last night, Storm Team4 Chief Meteorologist @dougkammerer was working to keep you informed and safe — just like his own family. https://t.co/1iV3XQHB0q pic.twitter.com/xZZrDOWCC6

Esta reacción tan natural y sincera fue muy comentada en redes sociales, donde Kammerer explicó que se trataba de una cuestión de prioridades. Muchos se preocuparon acerca de la situación de sus hijos después del paso del tornado, quienes afortunadamente están sanos y salvos.

“Mientras hablaba sobre la advertencia de tornados y em acercaba al nivel de la calle, vi que se acercaba mucho a mi casa y supe que tenía que advertir a mis hijos. Su madre no estaba en casa en ese momento. Están a salvo, ¡gracias a Dios! Gracias por la preocupación de todos”, mencionaba el presentador en su cuenta oficial de Twitter.

As I was talking about the Tornado warning and zooming in on street level, I saw that it was going very close to my house and I knew I had to warn my kids. Mom wasn't home at the time. They are safe, thank goodness! Thanks for the concern everyone. https://t.co/6YQ44iQlz9