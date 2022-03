Tres trucos imprescindibles para sacar el máximo partido a la cámara de tu iPhone

En pleno 2022, los móviles cumplen una ingente cantidad de funciones. Siendo un dispositivo que en sus orígenes estaba centrado única y exclusivamente en realizar y recibir llamadas, a día de hoy, y gracias al avance de la tecnología, esa concepción original ha pasado a un segundo plano.

Y es que actualmente las prioridades con estos dispositivos son otras totalmente distintas. Para socializar, ya no es necesario acudir a ese tipo de llamadas. Existen cientos de aplicaciones de mensajería instantánea, y para los que quieran recibir un feedback inmediato, las videollamadas, a través de aplicaciones como Facetime, han ganado mucho peso.

Sin embargo, uno de los aspectos que más valoran los usuarios a día de hoy a la hora de adquirir un nuevo teléfono, es su cámara. Algo que también resulta curioso, ya que hace 20 años era una herramienta con la que contaban muy pocos teléfonos. Y el que poseía una, contaba con una calidad baja.

Nada que ver con lo que sucede a día de hoy, con teléfonos que llevan cámaras integradas que podrían llegar a competir con algunas cámaras réflex del mercado. Y de todos los dispositivos que hay en el mercado, sin duda los que están a la cabeza en términos de fotografía son los iPhone. Y en este artículo, vamos a hablar de algunos consejos que pueden aplicar los usuarios que quieran sacar el máximo partido a su teléfono de la marca Apple.

El HDR, imprescindible

El primer paso, y el más evidente, es sacar todo el partido posible a las opciones que el teléfono ofrece de forma nativa. Y en el caso de los iPhone, el HDR, es uno de los aspectos más importantes. Estas siglas corresponden a las palabras High Range Definition, por su traducción al español alto rango dinámico, cuya función en las fotografías es lograr obtener los máximos niveles de exposición en cada zona de la imagen.

Es decir, de algún modo, esta función se encarga de compensar la luz en todos los campos de una fotografía, ajustando los parámetros de forma automática para lograr la mayor calidad posible. Es una opción que incluyen casi todos los iPhone modernos, pero no viene activada por defecto, sino que es el propio usuario el que debe hacerlo.

La cámara del iPhone.

Para ello, basta con acudir a la cámara, desplegar el menú de opciones que esta nos ofrece, entre las que se encuentran el flash, el temporizador y una gran variedad de opciones, y simplemente tenemos que activar la opción HDR para disfrutar de fotografías mucho más compensadas.

La cuadricula, vital para la composición de una foto

A pesar de que son cámaras que rozan lo profesional, en muchas ocasiones el desconocimiento por parte del grueso de los usuarios de iPhone no permite que las fotos sean todo lo profesionales que podrían, y es habitual que nos encontremos con fotos mal encuadradas o torcidas.

Para ello, iPhone ofrece a sus usuarios la posibilidad de contar con una cuadrícula que divide la pantalla en nueve tramos iguales, del mismo modo que lo hacen las cámaras profesionales. Esto es una herramienta indispensable que facilita en gran medida la composición de una imagen, haciendo más fácil encuadrar una escena y respetar sus proporciones.

No obstante, a diferencia del HDR, esto no se puede realizar desde la propia cámara, aunque no es mucho más complicado. Basta con acudir a los Ajustes del teléfono, seleccionar la opción Cámara y, una vez ahí, activar la opción Cuadrícula.

El modo nocturno, la mayor ventaja de iPhone

En lo que respecta a fotografías en condiciones de escasa luz, iPhone encabeza la lista de teléfonos que ofrecen un mejor rendimiento, y es que cuenta con un modo nocturno que calibra las luces en fotografías en estas condiciones para obtener un mejor resultado.

El modo nocturno de la cámara del iPhone.

Para ello, el teléfono de Apple simplemente varía el tiempo de exposición, es decir, el tiempo que la lente de la cámara permanece abierta, con el objetivo que entre más luz. Además, otra de sus ventajas es que no cuenta solo con un modo automático en el que es el propio teléfono el que calibra estos tiempos, sino que puede ser el propio usuario, en función de si quiere una imagen más o menos luminosa.

Esto es algo que también se establece desde la propia cámara, ya que basta con pulsar sobre la opción ‘modo nocturno’. Una vez dentro, para variar el mencionado tiempo de exposición, bastaría con pulsar sobre la luna, y elegir los segundos que queremos que dure esta exposición.