La viral forma de compartir archivos entre dispositivos de Apple

No son muchas las empresas que, con el paso de los años, mantengan prácticamente intacta la capacidad de sorprender una y otra vez a sus usuarios. Pero si tuviéramos que elegir, sin lugar a dudas Apple sería una de ellas. Y es que, a pesar casi 50 años a la cabeza de la innovación tecnológica, la marca de la manzana mordida sigue teniendo ese don.

Un don que ha seguido desarrollándose con el paso de los años gracias al ingente abanico de posibilidades que ofrecen sus dispositivos, sobre todo aquellos más modernos. No obstante, lo más gracioso, es que en muchas ocasiones ni siquiera es la propia Apple la que habla a sus usuarios sobre determinadas innovaciones, sino que son ellos mismos quienes lo descubren y lo comparten entre sí.

Y, de hecho, en las últimas semanas, se ha hecho muy viral en Twitter un vídeo en el que un usuario de la marca mostraba en un video de 15 segundos una innovación que ha dejado a muchos boquiabiertos. Y no es para menos, ya que se trata de una acción que parece más propia de un truco de magia que de una posibilidad real.

En el vídeo, el usuario Michael Tobin publicaba en su cuenta de Twitter un vídeo en el que mostraba como arrastraba con un simple gesto de sus dedos una imagen desde su iPhone hasta su iPad o su ordenador Mac. Una imagen que muchos no han llegado a creerse y que tildaron de ser un vídeo trucado, pero lo cierto es que es una utilidad muy pero que muy real.

PLEASE tell me I am not the only one who didn’t know about this feature 😅😅😅 pic.twitter.com/iBAYEV3JbG

— michael tobin (@initialfocus) March 29, 2022