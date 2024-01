La sequía amenaza con arruinar el récord turístico de la Costa del Sol

El año pasado ha sido el mejor de la historia turística de la Costa del Sol, con la llegada de 14 millones de turistas y 29 millones de pernoctaciones.

Sin embargo, el éxito de la temporada anual podría ser efímero si la sequía obliga a que durante este año aumenten las restricciones de agua y «baje la calidad del destino y se produzca un efecto rechazo», reconoció el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

Las cifras del volumen turístico han superado los registros prepandemia: los 14 millones de turistas representan un incremento del 9,4% y han aportado ingresos por 19.137 millones de euros (+12% que el 2022), unos 5.000 millones más que en 2019.

La distribución hotelera en la Costa del Sol

Los alojamientos, incluidas las viviendas turísticas, han ofertado 580.428 plazas, un 14,7 % más que en 2022; al aeropuerto han llegado hasta diciembre 11,1 millones de pasajeros (un 21 % más) y el número de cruceristas ha superado los 522.000, un 52 % más que el año anterior.

Un total de 7,8 millones de turistas se han alojado en establecimientos reglados y han generado 29 millones de pernoctaciones, lo que supone 640.000 alojados más y 2,2 millones de noches más generadas que en 2022.

El impacto del turismo en el empleo

El empleo en el sector ha crecido un 4,1 % en relación al año anterior, hasta los 128.430 ocupados, y el índice Revpar, que mide el ingreso de los hoteles por habitación disponible, se ha situado en 90,10 euros, 10 euros más que en 2022.

El grado de ocupación media ha alcanzado el 61,4 %, tres puntos por encima que en 2022, y ha estancia media ha sido de 3,32 días.

Estos datos han sido posibles por el «extraordinario comportamiento del mercado internacional», tras un 2022 en el que los grandes protagonistas en la Costa del Sol fueron los viajeros nacionales.

Menos españoles, más alemanes

En este caso, los turistas nacionales han descendido un 3,4 %, pero los internacionales alojados en hoteles y apartamentos se han incrementado un 9,9 %.

Destaca la recuperación del mercado alemán, con un crecimiento del 24,7 %, y también ha experimentado una «gran mejora» el principal mercado de este destino, el británico, con un auge del 4,2 %.

La preocupación por la sequía

Respecto a la sequía, Salado ha pedido al Gobierno central «la máxima celeridad» en obras como las desaladoras de Mijas y la Axarquía y la ampliación de la desaladora de Marbella.

«Si no llueve, no se podrán llenar las piscinas y habrá cortes de agua más dilatados durante el día, con molestias para quien vive aquí y para el visitante», ha admitido Salado, que cree que «si se llega al verano y no ha llovido, se puede pasar del mejor año de la historia a un 2024 como año para no recordar».