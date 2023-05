El PP abandona el 8+8 y aspira con el 49% de las listas renovadas «al menos a equilibrar fuerzas con el PSOE»

El Partido Popular en Andalucía ha ido rebajando sus expectativas a lo largo de la larguísima precampaña que ha servido de antesala de este 28M en el que los andaluces elegirán quiénes serán sus regidores los próximos cuatro años. Así si el pasado enero el PP lanzaba el reto de alcanzar el 8+8 (gobernar en las 8 capitales de provincia y en las 8 diputaciones provinciales, cuando ahora mismo sólo controla tres alcaldías -Málaga, Córdoba, Almería- y dos diputaciones, Almería y Málaga), cinco meses después, en el arranque de campaña y a 15 días de que se abran las urnas, la aspiración es «al menos a equilibrar fuerzas con el PSOE».

Así lo ha reconocido en rueda de prensa Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz y uno de los hombres decisivos de Juanma Moreno en la estrategia de expansión territorial de un partido que en estos comicios y por primera vez en su historia presenta candidaturas en los 785 municipios andaluces, en los que se combina «experiencia con juventud».

Algunos datos para el contexto de este 28M: sólo el 30% de las listas están encabezadas por mujeres, hay hitos como el alcalde de Chercos, en Almería que, con 98 años, se presenta de nuevo, o el candidato de Villanueva del Duque, el más joven de los alcaldables populares dispuesto a aportar savia nueva al PP a sus 22 años. O el alcalde de Alcolea, en Almería, que ha abandonado las siglas de IU para presentarse por las del PP, convencido, dice Repullo, que este partido «representa de verdad los intereses» de su pueblo.

Ilusión. Esa es, para el dirigente del PP andaluz, la clave por la que ahora muchos quieren participar del proyecto de Juanma Moreno cuando «históricamente era muy complicado armar listas en muchos territorios». El abrumador resultado del 19J ha servido de asidero para convencer y animar a muchos candidatos que presenta el PP en estas elecciones renovadas en un 49% y 385 caras nuevas entre los alcaldables, según datos del PP andaluz.

Encontrar el equilibrio en el discurso estos días previos al 28M servirá también para amortiguar el resultado, en caso de que no sea el esperado, o multiplicar la euforia, pero no sólo a nivel regional, sino a en el relato nacional: aunque todos los partidos insisten en circunscribir la campaña al ámbito local, lo cierto es que el resultado de las urnas servirá para leer la fortaleza de los liderazgos nacionales de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo. El último sondeo de Tezanos coloca al PSOE como ganador de estos comicios y ya es conocida la cocina de su director pero «y si…».

Por eso el PP insiste en subrayar que ya sólo igualar al PSOE en la fuerza local es ya una tarea titánica si se tiene de punto de partida del PP con los datos que alcanzó en las pasadas elecciones municipales, las de 2019.

En aquellos comicios, recién llegado al gobierno de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla, entonces con un ejecutivo de coalición con Ciudadanos y con el apoyo parlamentario de Vox, el PP recogió algo más de un millón de votos y 2.486 concejales. Después de las negociaciones para conformar gobiernos, la traducción fue que de esos 785 municipios de Andalucía sólo un 27% de ayuntamientos (185 municipios) han tenido un alcalde del PP, el resto son todos gobiernos del PSOE o de las coaliciones de izquierdas o los reductos andalucistas que aún quedan en el territorio.

Redimensionado los objetivos y consciente de que aun con sus crisis el PSOE sigue siendo teniendo un enorme poder local, la meta primera del PP es haber presentado listas en todos los municipios con casi 400 caras nuevas entre los candidatos a alcalde, entre ellos en cinco capitales de provincia: Granada, con Marifrán Carazo, ex consejera del Gobierno andaluz mandada a luchar por la capital con un alcalde con tirón como el socialista Paco Cuenca; Huelva, con Pilar Miranda, ex presidenta del Puerto de Huelva, y capital gestionada con mayoría absoluta el PSOE; Cádiz, con Bruno García, diputado encargado de recuperar la alcaldía hoy en manos de los anticapitalistas de Teresa Rodríguez; Jaén, con Agustín González, ex director general de Consumo, como candidato para arrebatar la alcaldía al PSOE.

Y por último Almería, donde la actual alcaldesa del PP, María del Mar Vázquez Agüero, recogió en julio del año pasado el testigo de Ramón Fernández Pacheco, hoy encargado de la portavocía del Gobierno andaluz y de la consejería de Sostenibilidad.

Entre las caras nuevas, también se encuentran poblaciones de más de 20.000 habitantes como Jerez, donde gobierna el PSOE o Dos Hermanas, feudo socialista por antonomasia, donde la representación hasta ahora de los populares era testimonial.

Asimismo, en el diseño de sus candidaturas, el PP ha incorporado como cabezas de cartel a 14 candidatos que proceden de las filas de Ciudadanos, un partido a la baja y prácticamente en extinción que en estos comicios se ha concentrado en presentarse en 112 municipios, aquellos territorios donde ve posibilidades de rascar representación, caso de Porcuna, en Jaén, donde actualmente gobierna. Y a 10 alcaldables independientes que defenderán las siglas del PP en esta campaña, en su mayoría, según Repullo, profesionales que «confían y creen en el partido abierto, moderado y dialogante que poner el interés general por encima del partido», un modo de proceder, dice su secretario general, que emula al presidente Moreno.

Rajoy y Arenas arropan a la alcaldesa de Marbella

Moreno, de hecho, es el mejor reclamo en la campaña, aunque también lo sea el margen de maniobra que otorga el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) en estos días en los que se agolpan las promesas electorales de todos los candidatos y en los que el PP todavía no es capaz de calibrar el impacto que tendrá en las urnas su apuesta por la ordenación de los regadíos ilegales del entorno de Doñana, no sólo en Huelva sino en los agromunicipios de Andalucía, muy pendiente de la política del agua del PP y en los que Vox quiere hacerse fuerte sino imprescindibles para conformar gobiernos.

El presidente del PP andaluz ha elegido Sevilla para arrancar oficialmente la campaña electoral, para respaldar a José Luis Sanz, candidato al que ha ido acercándose con tibieza, y también será en esta plaza, donde el PSOE ha puesto su foco nacional, donde cerrará la campaña (aunque el 26M también estará en Granada). El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reservado en su agenda el sábado 20 para arropar al candidato de la capital andaluza, una plaza con lectura y foco nacional.

De hecho, el desfile de líderes populares, del pasado y presente del partido, por Andalucía será significativo esta campaña. Destaca la presencia del ex presidente Mariano Rajoy y de Javier Arenas en Marbella el próximo 20 de mayo al lado de la actual alcaldesa y senadora Ángeles Muñoz, inmersa actualmente en la investigación sobre sus bienes patrimoniales que está realizando el Senado y salpicada mediáticamente, aunque no imputada, por el proceso judicial de su hijastro, Joakim Broberg, por narcotráfico, organización criminal y blanqueo.

Rajoy y Arenas participarán también el 25 en un acto en Roquetas de Mar (Almería), plaza históricamente del Partido Popular, el mismo día el ex presidente José María Aznar participará en un acto en Pizarra (Málaga) y Fátima Báñez hará lo propio el 23 en un acto en Alcalá la Real (Jaén) mientras Esteban González Pons acudirá a Algeciras, para respaldar al actual alcalde, José Ignacio Landaluce, dueño de una mayoría absoluta en peligro estos comicios por el ascenso de Vox en la ciudad. Al día siguiente, acudirá a Málaga y Vélez. Cuca Gamara, la ex ministra Ana Pastor, Elías Bendodo, coordinador general de Génova, y Borja Semper, portavoz de campaña, sumarán esfuerzos en otros municipios clave para que el PP, como aspira, logre pintar de azul el mapa de Andalucía el 28M por la noche.