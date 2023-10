La Junta teme que el TC anule la sentencia de los ERE

El Consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado su inquietud ante un informe potencial del Tribunal Constitucional (TC) que podría abrir la puerta a la anulación de la sentencia relacionada con el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y absolver a los doce condenados.

La preocupación surge tras la publicación de un informe por parte de The Objetive que sugiere que el Constitucional está considerando «amnistiar» al expresidente andaluz José Antonio Griñán.

Nieto hizo estas declaraciones durante un evento en Granada, respondiendo a preguntas de los periodistas. El Consejero andaluz expresó una «gran preocupación» por el informe, que según su conocimiento basado en información mediática, incorporaría los argumentos de la defensa de todos los acusados en el caso de los ERE.

El funcionario destacó que tal informe podría anular una década de trabajo judicial, yendo «en sentido contrario a la lógica» al dar la impresión de que no se habían cometido delitos. Recordó que los hechos probados indican que se utilizaron «miles de millones de euros» con fines políticos y enfatizó que el TC tiene la función de evaluar la constitucionalidad de las sentencias, no de volver a juzgar los hechos.

«El TC está aquí para calibrar y valorar el alcance constitucional de las decisiones de otros tribunales», señaló Nieto, expresando su esperanza de que el informe no progrese, ya que esto limitaría significativamente la capacidad de actuación de la Junta de Andalucía.

Nieto resaltó el compromiso de la Junta en castigar el mal uso de los recursos públicos y argumentó que si se acepta la teoría presentada en el informe del TC, desaparecería prácticamente el delito de malversación de caudales públicos, ya que todas las acciones se basan en los presupuestos y el uso incorrecto de estas partidas.

En sus palabras finales, el Consejero de Justicia expresó su confianza en que la decisión del Tribunal Constitucional y afirmó que espera que esto prevalezca en beneficio de la justicia y el sentido común en Andalucía.

«Confío en que no sea así y que no nos llevemos un disgusto del Tribunal Constitucional que se está colocando en una permanente primera plana con algunas decisiones. Espero que no suceda por el bien de la justicia y del sentido común en Andalucía», ha resumido

«El mayor caso de corrupción de la historia de España»

El consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que sería «una auténtica vergüenza» que el «mayor caso de corrupción de la historia de España», un escándalo que involucra el desvío de más de 800 millones de euros destinados a los parados de Andalucía, «quedara impune».

«Ya no vemos que queden impunes solo en este país delitos como la sedición o como la malversación de fondos vinculados a lo que ha ocurrido con el independentismo, ahora vemos que también el mayor escándalo de la historia de Democracia se pretende que quede impune ya sea por la vía de lo que vaya a ser esta decisión o bien por la vía del indulto», ha lamentado.

El consejero enfatizó que el Tribunal Supremo ya había calificado este caso como «el mayor caso de corrupción en la historia de España» y expresó su preocupación por un posible retroceso democrático. Sanz concluyó destacando que el Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a tomar medidas que podrían socavar las garantías constitucionales, lo que, a su juicio, es motivo de seria preocupación para toda la ciudadanía.