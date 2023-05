Moreno avisa a Sánchez que el 28M servirá para «censurar» sus pactos con Bildu

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido que las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de mayo servirán para que la ciudadanía avale o censure los pactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con formaciones como Bildu.

«No solamente son importantes en el ámbito local, donde nos jugamos mucho», ha reconocido el líder del Ejecutivo andaluz en una atención a medios en el transcurso de una visita a Lucena, durante la cual también ha hecho hincapié: «Con nuestro voto, avalamos las políticas de Sánchez».

Tras asegurar que «hay candidatos que ahora quieren ir por libre», Moreno ha considerado que sería necesario responderles: «Usted se presenta por el mismo partido de Sánchez y avala las políticas de Sánchez».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. EFE/José Manuel Pedrosa.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la Ley del Solo sí es sí, que «tanto daño ha hecho a las mujeres que han sufrido maltrato o violencia de género», a la vez que ha hecho alusión a los acuerdos del Gobierno con fuerzas como Bildu, que tal y como ha recordado, «desgraciadamente llevan en sus listas a asesinos condenados por asesinato en la banda terrorista ETA».

Moreno diferencia entre ‘sanchismo’ y PSOE

A lo largo de su intervención, Moreno ha querido diferenciar entre sanchismo y PSOE. «Las políticas que desde el sanchismo se están haciendo no son políticas para la mayoría social de España», ha subrayado.

«El antiguo Partido Socialista no hacía nunca, o no entraba en este tipo de pacto o este tipo de política», ha destacado para después añadir: «Echamos de menos un partido socialista de Estado, cosa que ahora no ocurre desde que lo ocupa el sanchismo».

Con todo, el presidente de Andalucía ha remarcado que el 28 de mayo será un «día muy importante para la democracia, muy importante para el presente y el futuro de Lucena, de Andalucía y de España».