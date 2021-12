Ahora los vaqueros se llevan anchos, rectos y, como el de Zara, con el efecto reductor que está cambiando los jeans

Si hay una prenda que nunca falla en nuestro armario, esa es el tejano. Este tipo de pantalón es un básico imprescindible. Nos puede sacar de cualquier apuro, especialmente si vamos con prisas. Combinan absolutamente con todo y nunca pasan de moda, además, se adaptan siempre a los tiempos y a las tendencias. Se pueden encontrar en todos los colores y en distintas formas. Como siempre hay en el armario espacio para uno más, te queremos presentar el vaquero del momento.

El único tejano capaz de estilizar tu figura y verte perfecta

Se encuentra entre las últimas novedades de Zara. Con un detalle en su cierre con doble botón que lo hace más estilizador, y es que precisamente se trata de un pantalón que reducirá nuestra figura. Estos pantalones de Zara son, en concreto, el modelo ‘Jeans Z1975 Tailor Full Length’. Se trata de unos ‘jeans’ de tiro alto con cinco bolsillos de color tostadoy efecto lavado con cierre frontal. Destaca su doble botón metálico y su diseño recto con pernera ancha.

Hacerte con este increíble diseño tan solo te va a costar 29,95 euros. Hay algunas tallas de estos tejanos tan deseados que ya se están agotando, así que no es difícil que pronto se agoten todas. Y tenemos una mala noticia, por lo que vemos con la talla 32 y 44, que ya no están disponibles, Zara no piensa reponer este tejano, no hay lista de espera. Así que no dejes perder esta oportunidad con la que te verás perfecta.

Tu cintura se estrechará y tus piernas se harán más largas dotándote de una figura mucho más estilizada. Son muy cómodos y versátiles. Zara los define como unos jeans de tiro alto con cinco bolsillos efecto lavado, cierre frontal con cremallera y botones metálicos.