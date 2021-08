Aldi encuentra una solución ‘mini’ a uno de los grandes problemas de hacer compras grandes: ideal para familias

Cuando llega el verano queremos aprovechar al máximo el tiempo libre. No queremos perder ni un minuto de nuestras preciadas vacaciones. Y si no que les pregunten a los afortunados que ya están disfrutando de ellas.

Tanto es así que incluso podemos llegar a perder los nervios cuando llegamos al supermercado a hacer la compra y nos encontramos esas colas kilométricas de los que acaban de llegar al lugar para llenar la nevera.

Hacer compras grandes ya no será un problema

Una situación que, una vez experimentada, no queremos volver a vivir jamás. Y es que no queremos desperdiciar ni un solo minuto del que nos podemos pasar tomando el sol o dándonos un bañito en la playa o la piscina. O, porque no, simplemente relajándonos en la terraza o el sofá de casa.

Por eso seguramente habrás tomado la determinación de hacer una compra grande una vez a la semana y olvidarte de esta tarea durante unos días. No obstante, si lo haces, es posible que tengas problemas de espacio.

Aldi tiene a la venta un ‘mini’ congelador

Algo que podrás solucionar en un santiamén con el congelador ‘mini’ que puedes comprar en Aldi a partir de este miércoles 11 de agosto. Un nuevo compañero de verano que te permitirá hacer las compras más grandes sin tener que pensar en si tendrás suficiente con tu refrigerador. Será el congelador auxiliar perfecto.

Congelador de Quigg a la venta en Aldi

Este congelador en el que también podrás meter las bebidas para que se enfríen rápidamente lo fabrica la marca Quigg y estos días lo puedes comprar en las tiendas físicas de Aldi por un precio de 159 euros.

Entre sus características destaca el poco ruido que hace. El fabricante anuncia 40 dB. Y también su capacidad interior de hasta 87 litros. Mide 55 x 58 x 85 cm. Pesa 33 kg. Y para que lo coloques como y donde más te convenga cuenta con unos pies ajustables en altura.