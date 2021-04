Aldi termina con el gran problema de los cuchillos de cocina por 6,99 euros

Las grandes cadenas de supermercados como Aldi saben muy bien que cada vez son más los que acuden a ellas de cara a hacerse con productos que no son tan sólo de alimentación o limpieza.

En este sentido, Carrefour y Lidl llevan siendo líderes mucho tiempo abriendo nuevas vías de negocio más allá de los productos habituales que podemos encontrar en supermercados.

Sin embrago, es evidente que en Aldi se han puesto las pilas en esta nueva guerra entre cadenas de supermercados que venden gadgets para la casa, pequeños electrodomésticos, productos para el cuidado personal, jardinería, etcétera.

El afilador de cuchillos de Aldi

Un buen ejemplo de ello es un producto tan básico como efectivo: un afilador de cuchillos. No es que sea ningún secreto que, de vez en cuando, muchos optan por renovar su equipo de cuchillos en sus cocinas.

Al fin y al cabo, un cuchillo que no corte bien no es precisamente útil y, además, en según qué casos, puede llegar incluso a ser peligroso. Es por eso que en Aldi han puesto ahora a la venta (lanzaron este afilador de cuchillos el pasado sábado 10 de abril) este gadget que te ayudará a mantener tus cuchillos muy bien filados y así no tener que ir a por unos nuevos.

afilador Aldi

Lo mejor de todo, como suele ser costumbre en la cadena de supermercados alemana, es que tiene un precio muy apetecible: tan sólo 6,99 euros. Un precio que seguro que va a provocar que muchos opten por hacerse con uno de ellos.

Entre otras cosas porque, teniendo en cuenta que lo habitual en una cocina es que tengamos varios cuchillos para diferentes situaciones, poder tenerlos como nuevos por menos de 7 euros es mucho mejor que comprar un set nuevo, que resultaría mucho más caro. De nuevo, en Aldi demuestran que, con este tipo de productos, no tienen otra intención que la de ir a por Lidl, uno de sus grandes competidores.