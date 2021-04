Ilustre de MasterChef llega a Aldi con nueva línea para la cocina

Master Chef no solo ha acercado la cocina profesional a miles de hogares de toda España, también ha dotado de un especial protagonismo a los miembros de su jurado. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se han convertido en tres iconos del mundo de la comunicación, después de encadenar casi una década en la parrilla televisiva. Su éxito mediático les ha permitido impulsar todavía más sus propios negocios de vanguardia, mientras iban adquiriendo un nuevo nuevo rol como influencers. Sí, no hace falta tener 20 años para serlo.

Su presencia constante en el mundo de la televisión ha acabado convirtiéndoles en una referencia para los amantes de la cocina. Aquellos que aspiran a dar un paso adelante e innovar con sus recetas se han inspirado en muchas ocasiones en los consejos y las críticas que han lanzado en prime time. Ese éxito se ha trasladado hasta las redes sociales, donde habitualmente personajes como Jordi Cruz cuelgan recetas para miles de seguidores.

Su peso es tan grande que los tres se han convertido incluso en iconos del mundo comercial. Igual que Cristiano Ronaldo es la imagen de referencia en el mundo de las zapatillas deportivas y Rafa Nadal en la ropa de tenis, los tres afamados cocineros de Master Chef son los nuevos referentes de los utensilios de cocina. Quién mejor para representar un buen juego de cuchillos que unos cocineros mediáticos con una larga trayectoria en las cocinas.

Esa es la receta que ha querido explotar Aldi, que ha convertido a Pepe Rodríguez en el rostro de su nueva gama de sartenes de aluminio forjado. El dueño del Bohío de Illescas es la nueva imagen que acompaña las ofertas de este utensilio, que destaca por un recubrimiento más fuerte y una antiadherencia diez veces mayor que los modelos que le preceden.

Imagen promocional de las sartenes de Aldi

La sartén de Aldi que promociona Pepe Rodríguez cuesta 12,99 euros

El carácter afable y su relación con la gastronomía tradicional son la fórmula perfecta para que el mediático chef promocione estas sartenes, que destacan especialmente por su calidad-precio. Por apenas, 12,99 euros la cadena alemana de supermercados ha colocado en sus pasillos y en su catálogo online una sartén muy competitiva, que es tres o cuatro veces más barata que algunos de los utensilios del mercado.

La sartén de Aldi destaca por su revestimiento Eterna + TI, una fórmula de titanio que es tres veces más duradero que los materiales tradicionales que se utilizaban antes para cocinar. Su sistema de turbo inducción facilita un rápido calentamiento de la superficie y reduce al mínimo el tiempo de cocción. La combinación perfecta para ahorrar tiempo y energía en la cocina.

Tiene un diámetro de 24 centímetros, compatible con las principales vitrocerámicas del mercado. Mientras que su mango de acero inoxidable se ha diseñado para mantener una forma ergonómica con un acabado profesional. Es apta para todo tipo de cocinas y está libre de PFOA.