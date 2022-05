Amazon tiene el corrector infalible de Maybelline que sí que cubre las ojeras

Las ojeras son una muestra de cansancio y de mala cara si has pasado una mala noche si eres de las personas que las tienen muy marcadas y no encuentras un producto que no tenga un precio astronómico para taparlas por completo. Ahora estas de suerte ya que Amazon tiene en oferta el corrector de Maybelline que sí que cubrirá tus ojeras.

Es apto para todo tipo de pieles, el corrector de ojeras de Maybelline, es uno de los más conocidos y popular, con el que sabremos borrar de un plumazo estas imperfecciones. Este corrector de ojeras fluido multiusos para disimular las ojeras, corrige las imperfecciones, tiene una cobertura uniforme, con acabado natural. Aplicando el producto en el contorno de los ojos, sobre las ojeras y en en cualquier imperfección con el pincel se obtiene un gran resultado.

Tiene una fórmula enriquecida con bayas de goji y haloxyl para ralentizar el envejecimiento. El corrector de ojeras, es muy fluido por lo que es genial para multitud usos desde disimular las ojeras, corregir imperfecciones y realzar e iluminar la piel, además también atenuará las arrugas.

Este producto de Maybelline hace que las ojeras y otros signos de fatiga sean borrados al instante. Viene con un aplicador de esponja recubierto por miles de microfibras suaves para llegar a todas las imperfecciones. Su precio en Amazon esta rebajado, pasa de diez euros a 6.65 euros. Además hidrata hasta 12h el contorno de ojos, trata y reafirma ojeras y bolsas con una formula apta para veganos. Es perfecto tanto para aplicarlo después de la base de maquillaje o simplemente para corregir imperfecciones.

También de Maybelline, encontramos Maybelline New York Fit Me corrector que se encuentra en Amazon y también es un gran chollo, porque garantiza una rápida absorción para el maquillaje. Es un un corrector de imperfecciones que te dará los mejores resultados, mientras que su textura ultra ligera no grasa hace dejar respirar tu piel y atenúa los signos de fatiga manteniendo una máxima eficacia. Con un precio de 5.45 euros en Amazon.