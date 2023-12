Renueva el aire de tu hogar con este ambientador de Mercadona, ¡adiós malos olores!

Son muchos, prácticamente interminables, todos los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de decorar un hogar. Comenzando por los más evidentes, como es la disposición y organización de todos los elementos que la componen, existen otros factores que, en ocasiones, podemos pasar por alto, como, por ejemplo, los olores. Este ambientador de Mercadona puede ser la solución a tus problemas.

Aunque pueda no parecerlo, un buen olor tiene la capacidad de crear una atmósfera mucho más agradable, mientras que un aroma descuidado puede generar el efecto contrario. Un hecho del que en plataformas como Mercadona son perfectamente conscientes, motivo por el cual adaptan su catálogo a nuestras necesidades.

El ambientador de Mercadona ideal para tener siempre un buen olor en tu hogar

A pesar de que la cadena valenciana sea globalmente conocida por su influencia en el ámbito de la alimentación, también podemos toparnos con todo tipo de productos de lo más llamativos en otros ámbitos. Y de entre toda la oferta que Mercadona ofrece a través de su catálogo en lo relativo a la ambientación del hogar, el ambientador eléctrico jardín seis fragancias de Bosque Verde es uno de los que ha cautivado a sus clientes.

Se trata de un producto que, como su propio nombre indica, tiene la capacidad de brindar a cualquier rincón de nuestro propio hogar un total de seis fragancias distintas, todas procedentes de la naturaleza, y brindándonos la oportunidad de mezclarlas entre sí: agua de rosas, pétalos de terciopelo, flor de magnolia, orquídea salvaje, jazmín de medianoche y flores del sur.

El ambientador eléctrico jardín seis fragancias, disponible en Mercadona.

Todos ellos, olores naturales muy frescos, que brindarán a nuestra casa un ambiente mucho más agradable, llevando los mejores olores de la naturaleza, con un ligero toque al olor que puede tener un jardín, al salón de nuestra propia casa. Y entre los componentes químicos con los que cuenta, destacan el acetato de geranilo, el citronelol, o el cinamal.

Un elemento con el que desde Mercadona demuestran, una vez más, la increíble versatilidad con la que cuenta su catálogo a todos los niveles, en esta ocasión, de la mano de un ambientador con el que desde la cadena valenciana han tomado la decisión de plantar cara a otras plataformas que se dedican específicamente al ámbito del hogar. Todo ello, de la mano de este versátil ambientador, que encontraréis en los lineales de vuestro Mercadona más cercano por tan solo 2,90 euros.

El ambientador de Mercadona en spray olor caramelo

Sin embargo, esta no es la única propuesta de Mercadona para renovar el olor de tu hogar. La cadena cuenta con muchas otras opciones más tradicionales si no acaban de convencerte los ambientadores eléctricos. Este ambientador de caramelo se trata de un producto que ha triunfado porque aporta un aroma que no suelen ofrecer los ambientadores, siendo un olor dulce que muchos relacionan con el de galletas recién hechas, y que da un toque muy distintivo a cualquier estancia de nuestro hogar.

Además, otro de los aspectos que hace destacar a este producto es la sencillez de su diseño y de su uso. Se trata de un aerosol, y para comenzar a dar ese olor totalmente novedoso a nuestro hogar, simplemente tendremos que hacernos con un difusor automático, que podremos encontrar en este mismo supermercado. Una vez hayamos realizado eso, será tan sencillo como ir colocando los recambios en el propio difusor. ¡Podrás encontrarlo a un precio de 1,90 euros!

El ambientador de caramelo de Mercadona. Foto: Mercadona

El aroma chai en los ambientadores de varillas de Mercadona

Los ambientadores de varillas son también una buena opción para un olor natural y duradero. Mercadona nunca deja de sorprendernos con sus nuevos lanzamientos, y en esta ocasión nos ha traído un nuevo olor a los ya conocidos ambientadores con varillas de bambú, fruta tropical, jasmine o frambuesa y esta nueva incorporación está siendo todo un éxito.

Esta nueva variedad con olor a té chai producida por el proveedor Francisco Aragón en sus instalaciones de Molina del Segura en Murcia, ya está llegando a todos los Mercadona del país y estamos seguros de que no tardará en viralizarse y agotar existencias, ¡tiene el éxito asegurado!

El chai es una bebida muy popular de la India que mezcla té con otras esencias y hierbas aromáticas, su aroma es bastante dulce con toques de vainilla, regaliz, hinojo y canela; mezclados con un toque más ácido de naranja, limón, lima y jengibre y con notas picantes de canela, cardamomo, jengibre, clavo, pimienta negra, menta y enebro.

El nuevo aroma Chai de ambientador de Mercadona. Foto: Mercadona

Una fragancia única para envolver a tu hogar de un aroma relajante y dulce, un olor de lo más característico que hará que cualquier persona que entre a tu casa te pregunte dónde compraste ese ambientador. Además, está disponible a un precio de lo más económico, ¡está ya disponible en tiendas físicas de Mercadona por tan solo 2,15 euros!