El ‘arsenal’ de Mercadona para mantener a raya a los mosquitos este verano

A pesar de que aún faltan algunos días para que sea oficial, se podría decir que el verano ya está aquí. Las altas temperaturas reflejadas en los termostatos de casi todas las ciudades de España marcan el inicio de una época del año caracterizada por la playa, las piscinas, las tardes de tomar el sol y los chiringuitos.

No obstante, a pesar de ser una época del año en la que todo parece perfecto, también existen elementos que evitan que esto sea así. Estamos hablando ni más ni menos que de los mosquitos. Unos invitados no deseados que pueden convertir una plácida tarde de piscina en una auténtica pesadilla. Por ello, desde Mercadona tienen no una sino una larga lista de soluciones.

Todas las soluciones de Mercadona para poner freno a los mosquitos este verano

La realidad es que existen muchas formas de hacer frente a los mosquitos. Pero la más eficiente es aquella que indica que, como dice el refranero español, es mejor prevenir que curar. Por ello, en Mercadona tienen tres productos imprescindibles para repeler a los mosquitos y evitar sus molestas picaduras, antes de tener que lamentarnos.

Entre los productos de la cadena valenciana que apuestan por esto, las pulseras de citronela son una de las soluciones más clásicas, puesto que siempre que las llevemos encima, los mosquitos no se acercarán a nosotros por el olor de éstas. Pero también podemos encontrar en los lineales de Mercadona un Body Spray de Citronela, así como también un spray repelente para ahuyentarlos siempre que se acerquen.

No obstante, si ya están dentro de nuestra casa, nuestro porche o nuestro jardín, la única opción es eliminarlos. Y la opción que reina por encima de todas en Mercadona para llevar esto a cabo es el insecticida eléctrico con sus pertinentes recambios. Se trata del complemento de la cadena valenciana más eficiente, junto al insecticida para moscas y mosquitos y el insecticida para avispas.

Pero estas no son, ni de lejos, las únicas soluciones que ofrece Mercadona. Entre otras más sorprendentes, pero también sumamente eficientes, destacan los espirales antimosquitos, que se han destapado como una solución muy práctica para poner fin a la presencia de estos insectos en nuestro espacio vital, y también las velas antimosquitos, que atraen por su olor a estos insectos, para posteriormente proceder a eliminarlos de una forma de lo más sencilla.

Sin embargo, también puede darse el caso de que no logremos evitar las picaduras de estos mosquitos por algún u otro motivo. Y como en Mercadona también son plenamente conscientes de esta posibilidad, también cuentan en su catálogo con el roll-on para calmar el picor, que alivia en gran medida la sensación de escozor producida por las picaduras de estos mosquitos. Un imprescindible para todos aquellos que no hayan logrado prevenir, y no tengan otro remedio más que curar.