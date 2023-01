Esta es la base de maquillaje con efecto aterciopelado de Mercadona que todo el mundo busca

Las cadenas de supermercados son cada vez más dadas a ampliar sus superficies y secciones para añadir algunos productos de gran interés que van más allá de la alimentación. Algunas cadenas como Carrefour, Mercadona o Lidl son pioneras en este tipo de estrategia con secciones de textil, perfumería, cosmética o incluso juguetería.

Es por ello que cuando alguno de estos productos adquiere una merecida fama a un precio mucho más asequible que en otras marcas, consigue arrasar en ventas e incluso viralizarse. Esto es lo que ha ocurrido en varias ocasiones con productos de Mercadona, especialmente de su sección de perfumería y cosmética.

La base de maquillaje Cover&Fix de Mercadona

En esta ocasión Mercadona ha vuelto a llamar la atención de muchas de sus clientas y es gracias a esta base de maquillaje Cover&Fix que consigue un efecto suave y aterciopelado en tu piel que merece mucho la pena, todo un clon en versión low cost de Double Wear de Estée Lauder.

Su gran cobertura en conjunto con su efecto luminoso ofrece unos buenos resultados dignos de grandes marcas. Además, es una muy buena opción para aquellos que buscan una buena cobertura, larga duración y que a la vez proteja su piel. Esta base cuenta con protección solar SPF 25 y es ideal tanto en pieles mixtas como grasas.

Un producto de alta cobertura con un acabado jugoso y luminoso que consigue unificar el tono de tu piel, todo un best seller low cost entre sus consumidoras. Otro de los grandes lanzamientos de Deliplus que no deja de venderse entre sus clientes habituales, ¡y no es para menos!

Además, como bien hemos señalado, no solo consigue unos resultados profesionales, sino que no tiene nada que envidiar a las grandes marcas y está disponible a un precio mucho más asequible. Podrás encontrar el envase de 30 mililitros en diferentes tonos en tiendas físicas de Mercadona a un precio de 5,50 euros.