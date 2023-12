El último snack de edamame de Mercadona para picar entre horas

Con el boom de la comida saludable, son muchos los españoles que han dejado de lado las patatas fritas para pasarse a opciones más sanas. De entre todas destacan los edamames, vainas de soja hervidas que se suelen servir con un toque de sal. Siendo un alimento de origen asiático, esta semana se ha agotado el edamame en Mercadona después de que el influencer Carlos Ríos los recomendara en su canal de Instagram.

Con casi un millón de seguidores, el efecto fue inmediato y la cadena de supermercados valenciana se quedó sin existencias por primera vez desde que los lanzó en 2016. No obstante, no es la única firma que tiene este producto en sus estanterías. Lidl, El Corte Inglés y Carrefour también lo venden y pueden ser una buena compra para los que no lo encuentren en su establecimiento de referencia.

El edamame ya está presente en todas la plataformas

Igual que Mercadona lanzó hace unos meses el edamame dentro de su apuesta por los productos saludables, Lidl también comercializa bolsas de este adictivo snack congelado en envase de 400 gramos, a un precio de 2,49 euros. Es fácil encontrarlo cerca de otros productos veganos.

Nada más saberse que la cadena presidida por Juan Roig había agotado existencias, El Corte Inglés comunicó que a ellos todavía les quedaban edamames en cantidad en sus lineales. También congelados, los grandes almacenes venden las bolsas de 500 gramos a 3,94 euros, aunque su sabor es ligeramente mejor que el de los supermercados alemanes.

Un plato de edamame.

Carrefour apuesta desde hace tiempo por la comida asiática, por eso fía sus edamames a KellyDeli, una empresa especialista en la elaboración de sushi. La cadena, eso sí, vende el vegetal en pequeñas dosis de 100 gramos a un precio ligeramente alto por la cantidad que sirve: 2,65 euros.

Como no podía ser de otra forma, Alcampo también se ha subido al carro de los edamames, y con una propuesta más económica que la competencia. Congelados –igual que el resto–, el snack se puede adquirir por 1,8 euros en paquetes de 300 gramos.

La última alternativa de Mercadona al edamame

Sin embargo, no todo se reduce a este buscadísimo producto, ya que plataformas como Mercadona tienen otras alternativas. Se trata del ‘cocktail mixbeans de edamame y soja tostados y salados’, de su marca blanca, Hacendado. Un producto que, de hecho, se ha estrenado con un récord de ventas, superando las 40.000 unidades vendidas en su primer semana a la venta. Mercadona ha informado de que vende unas 6.000 bolsas del snack diariamente.

El cocktail MixBeans de edamame y soja de Mercadona.

Este snack supone llevar el edamame al formato de los frutos secos y otros aperitivos. Se vende en una bolsa de 100 gramos y está compuesto de judías de soja edamame, de soja blanca y de soja negra, además de sal. Su precio es de 1,5 euros la unidad y es uno de los productos disponibles en la plataforma de comercio electrónico de Mercadona, disponible en varias de las principales ciudades españolas.

Su importe es ligeramente inferior al de la bolsa de 500 gramos de edamame congelado, sin duda la estrella principal de esta gama de productos por su valor asequible de 1,6 euros cada unidad. El precio y la calidad de este producto fueron las razones por las que, cuando en 2019 estalló la moda del edamame en España, Mercadona agotó las existencias del alimento durante varios meses.

Mercadona considera el nuevo snack de edamame y soja uno de sus productos «saludables», según una nota de prensa. «Esta innovación es muy valorada entre los clientes por ser un tentempié saludable e ideal para consumir en cualquier momento del día o para añadirlo a platos y ensaladas, aportando un toque crujiente», ha añadido la empresa, que califica el producto como uno «nutricionalmente muy completo».