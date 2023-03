La base de maquillaje de Sephora que está triunfando en TikTok: ¡tanta suavidad que parece un filtro!

Las redes sociales son a día de hoy una de las mayores influencias en lo que respecta al mundo de la moda, pero también al de la cosmética y perfumería. Son muchas las influencers que comparten sus propios tips o publican vídeos en TikTok probando algunos productos y esta opción de Sephora está consiguiendo viralizarse.

Cuando un producto no deja de venderse hasta el punto de llegar a viralizarse, es porque realmente merece la pena. Son muchos los creadores de contenido que comparten y recomiendan artículos de todo tipo y gracias a ello, consiguen llegar a mucha más gente. ¡Productos que no dejan de venderse!

La mágica base de maquillaje Make Up For Ever de Sephora

Elegir el maquillaje correcto es siempre importante y debemos buscar la calidad. Algo que se adecúe a nuestro tono y tipo de piel y que además te proteja correctamente. Es por ello que cuando vemos que hay algo que no dejan de recomendar en redes sociales, no puede evitar llamar nuestra atención.

Eso es precisamente lo que nos ha ocurrido con esta base de maquillaje Make Up For Ever de Sephora que no deja de viralizarse en TikTok. Ya no solo por su cobertura, que es más bien media, sino por el efecto de suavidad que consigue en nuestra piel tapando poros e imperfecciones y dándole un efecto mate que consigue eliminar brillos.

¡Conseguirás una suavidad en tu piel que parecerá un filtro! Y todo gracias a esta versión en polvo matificante de larga duración con efecto difuminador. Te proporcionará una tez unificada y corregida en una sola pasada, con un acabado mate imperceptible y un confort de 24 horas.

Está disponible en una gran variedad de tonos para todos los tipos de piel, por lo que podrás elegir el que mejor se adecúe a ti. Una de las últimas tendencias de TikTok en el mundo del maquillaje y la cosmética de la que no te arrepentirás. Está disponible en tiendas físicas o en la web de Sephora a un precio de 39,99 euros.