Begoña Gómez destaca con el vestido más trendy de la noche electoral: es rojo, de Zara y cuesta menos de 6 euros

Tras un largo día de elecciones generales, los principales dirigentes de los diferentes partidos políticos del país salieron en sus sedes a hablar o celebrar el resultado de las votaciones. En el caso del PSOE, Pedro Sánchez acudía acompañado de su mujer, Begoña Gómez, cuyo outfit no ha pasado desapercibido, ¡iba de lo más elegante con un look mucho más low cost de lo que te imaginas! En lo que respecta a outfits, Isabel Díaz Ayuso fue una de las que más dio de qué hablar.

A pesar de aparecer junto a Feijóo dando su apoyo al Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid se decantó por un look en color rojo, más emblemático del Partido Socialista; y es que Begoña también decidió decantarse por este tono a la hora de elegir su outfit, y aunque esta vez sí que encajaba con los colores del partido al que apoyaba, ha llamado la atención por otro motivo: ¡puedes encontrar su vestido por menos de 6 euros!

El vestido drapeado de Zara que ha conseguido enamorar a Begoña Gómez, ¡y a nosotros también!

No es llamativo que alguna figura pública consiga viralizar alguna que otra prenda de ropa, e incluso calzado o complementos, y que provenga de alguna cadena convencional, como es el caso de Zara. Sin embargo, Begoña Gómez ha acertado de pleno con un look de lo más elegante que podría estar sacado de grandes marcas, pero con un precio que no te podrías imaginar.

Es muy elegante y fácil de combinar, uno de esos vestidos que merece la pena tener guardados en tu fondo de armario para poderlo utilizar en esas ocasiones elegantes en las que quieres ir arreglada. Podrás ponértelo con cualquier tipo de calzado o complementos y además sienta como un guante, ¡es de lo más favorecedor!

Ya le teníamos echado el ojo durante la temporada de rebajas, pero tras la aparición de Begoña Gómez estamos seguros de que no tardará en agotar existencias. Se trata de un vestido de corte midi con un bonito escote cruzado y manga corta. Ceuta con detalle de drapeado en sus laterales, lo cual ayuda a estilizar aún más tu figura.

Si estabas buscando un vestido elegante para añadir a tu fondo de armario, esta es la opción ideal. Consiguió atraer la atención de Begoña Gómez, ¡y ahora entendemos por qué! Es de lo más estilizante y podrás encontrarlo en las rebajas finales de Zara ahora con un descuento del 69%, ¡a un precio de tan solo 5,99 euros! ¡No puedes dejarlo pasar!