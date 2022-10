Rocío Osorno luce la blazer más elegante de Zara con la que darás color a tus looks

Nunca tenemos suficientes blazers en nuestro armario. Esto es así. O al menos, la excusa que nos ponemos cada vez que sentimos un flechazo por uno nuevo, ya sea básico o algo más especial. Pero al fin y al cabo está más que justificado porque, en realidad, nos ponemos esta prenda constantemente para el día a día y es un must que no falla entre las que más saben de moda. Por eso, al ver el que acaba de lucir Rocío Osorno, no hemos dudado en localizarlo, y sí, es de Zara.

La influencer es una experta combinando prendas infalibles de la firma de Inditex, así que nadie mejor que ella para coger ideas de cara a futuros looks del día a día o más especiales, como el último look de top y jeans wide leg que es perfecto para un día desenfrenado, por ejemplo. Bien, pues ahora tiene la americana ideal y conseguir un resultado sofisticado.

La andaluza ha elegido una americana estructurada en llamativo color azul para elevar un estilismo formado por pantalones vaqueros slouchy y chaleco de sastre con estampado de cuadros y el resultado ha sido un verdadero éxito.

Blazer de Zara

Se trata de una blazer estructurada con cuello solapa y grandes botones metálicos en relieve que, como bien apuntan desde la propia etiqueta española, también puede convertirse en un perfecto vestido mini gracias a la largura y la forma con la que cuenta. Rocío ha visto en ella una buena forma de convertir un sencillo look en un verdadero lookazo de noche, pero las posibilidades son infinitas.

El precio de esta prenda en azul eléctrico es de 89,95 euros y en estos momentos, para delicia de quienes como nosotras han sentido un verdadero flechazo tras verla en los stories de Rocío, todavía está disponible en la página web en prácticamente todas las tallas. Aunque teniendo en cuenta la repercusión de los looks elegidos por la influencer puede que no sea por mucho tiempo.