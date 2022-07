Tu armario necesita estas blusas de Zara de estilo boho

No hay verano sin blusas de estilo boho son un básico imprescindible en cualquier armario y una opción ideal para crear looks rápidos y con estilo. Y en Zara hemos fichado unos modelos que no pueden ser más ideales y favorecedores.

Leer más: Los vestidos de Zara para soportar la ola de calor y no morir en el intento

La primera opción de blusas boho que hemos fichado en Zara es una blusa estampada de cuello fluido con lazadas en mismo tejido y manga larga. Ideal para conjuntarlo con unas bermudas vaqueras, un cinturón marrón y unas sandalias planas y cenar junto al mar o tomar algo. Su precio es de 39.95 euros y esta disponible en todas las tallas.

Tirando de clásicos una blusa bordada no puede faltar en nuestro armario esta blusa de Zara tiene escote pico y manga larga. Con detalle de bordados combinados a contraste y bajo asimétrico con aberturas laterales. Esta blusa es perfecta para combinarla con un pantalón corto, ancho y fluido junto con unas sandalias básica dándole todo el protagonismo a la blusa. Su precio es de 29.95 euros.

Otra blusa que es ideal de Zara es blusa estampada de cuello solapa y manga larga y con cierre frontal con botones. Disponible en tonos azules y marrones tiene un pantalón a juego pero por separado también nos parece ideal. Con un pantalón de lino blanco queda increíble si no quieres apostar por el total look. Su precio es de 35.95 euros.

Leer más: El vestido rojo drapeado de Zara para arrasar en todo tipo de eventos y ceremonias

Una blusa que ha sido amor a primera vista esta blusa de cuello redondo y manga larga, detalle de lazadas en mismo tejido acabadas en plumas y cierre frontal con botones. Si con las anteriores apostamos por darle todo el protagonismo a la blusa con esta es imposible no hacerlo ya que no puede ser más top. Con un pantalón blanco o vaquero queda simplemente brutal. Su precio es de 39.95 euros.