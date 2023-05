El conjunto más cómodo de Zara para este verano al estilo parachute

Con el verano ya a la vuelta de la esquina y una primavera tan calurosa en algunos puntos del país, son muchas las cadenas de ropa convencionales que cada vez están apostando más por añadir prendas de lo más fresquitas y veraniegas a sus nuevas colecciones y Zara ha sido una de ellas.

No está de más ir preparando nuestro fondo de armario de cara al verano y Zara puede ser aquí una gran aliada. Qué mejor forma de completar nuestra colección que con un cómodo total look que no puede faltar en tu maleta durante tus escapadas veraniegas: la propuesta de Zara estilo parachute de blusa y bermudas.

Leer más: El conjunto crochet de Zara que podrás llevar incluso a tus eventos de primavera

Blusa parachute con pespuntes

La parte superior de este conjunto está formada por una blusa de cuello solapa y manga corta. Tiene bolsillos con solapa en pecho y detalles de pespuntes marcados combinados a tono. La zona del bajo es ajustable con cordón elástico y stopper y cuenta con un cierre frontal con botones ocultos por solapa. Está disponible a un precio de 39,95 euros.

Bermuda cargo estilo parachute

Para completar este look, esta vez Zara no se ha decantado por una falda ni por unos pantalones de pinzas, sino que ha preferido apostar por algo cómodo y desenfadado. Se trata de unas bermudas largas de tiro medio y cintura con elástico, muy cómodas de llevar. Tienen bolsillos laterales de plastrón con solapa y detalles de pespuntes marcados. Están disponibles a un precio de 29,95 euros.

Un look sencillo, pero con mucho estilo, ideal para combinar con un calzado cómodo en esas escapadas veraniegas en las que tienes pensado caminar largas distancias y prefieres apostar por la comodidad. Este conjunto está disponible en un tono rosa claro y es la opción ideal para añadir a tu fondo de armario.