El bolso más chic del verano está en Pull and Bear

Con los festivales, fiestas y distintos saraos un buen bolso que nos acompañe en estos eventos y que sea bonito, especial y no sea un armatoste. Para alivio de todas lo hemos encontrado es de Pull and Bear, es de nueva temporada y tiene un precio increíble.

Un bolso tipo mini bandolera disponible en varios colores. Con detalle de nudos en las asas, cierre mediante imán y asas cortas de mano y asa larga de hombro. Tiene unas medidas de 18 x 15 x 6 cm. Este bolso está disponible en tres colores azul eléctrico , verde lima y rosa fucsia.

Su precio es de 15.99 euros. Para el día a día con un vestido sencillo blanco o negro dándole todo el protagonismo al bolso. Con un look mucho más atrevido para un festival, con estampados o con todo lo que quieras este bolso de Pull and Bear. Un acierto absoluto para este verano y es que no nos lo vamos a quitar en ningún momento.

Un buen look de oficina con alguno de estos bolsos es con un traje formado por un pantalón de traje formado y un chaleco en un tono blanco o crudo es ideal para esta temporada. Otras opciones es para un día en el chiringuito o una cena frente al mar y en las rebajas de Pull and Bear encontramos algunas prendas perfectas para ello como una blusa oversize de estilo boho con cierre de lazada en el pecho, cuello de pico, manga francesa y en tejido 100% algodón. Que se queda en 5.99 euros.

Y con un pantalón paperbag fluido con cinturón del mismo tejido, cierre de botón y cremallera y bolsillos de plastrón. Con un precio rebajado a 7.99 euros, tenemos un total look de Pull and Bear solo faltarían el calzado y en Mango puedes encontrarlo también rebajado a muy buen precio.