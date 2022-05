El calzado cayetano de chico para el verano está en Pompeii

Un calzado cómodo y que sirva para ir a la oficina en verano para chico parece muy complicado pero en el Made in Spain tienen como no la solución en concreto la marca Pompeii tiene una serie de náuticos con los que ir a la oficina en verano y no morir en el intento.

Si parafraseamos al grupo de música Carolina Durante puede que te suene esta marca con su famosa canción Cayetano pero no hace falta tener barco, ir al CEU San Pablo o tener una finca en Segovia para poder llevar las zapatillas Pompeii. Esta marca española popular entre la gente joven tiene no solo sus míticas zapatillas cayetanas a las que se refiere la canción.

Sino muchos modelos perfectos para la oficina como el Petra Khaki, un náutico llevado al terreno de zapatilla. Petra Khaki cuenta con un corte en lona lavada de algodón con un forro ligero para aportar más respirabilidad, plantilla extraíble, y suela de goma vulcanizada. Es Verano puro básicamente. Con un exterior de lona algodón, tira trasera de microfibra y suela de caucho vulcanizado. Tiene cordones de algodón y forro y planta gabardina. Y está fabricado en España. Su precio es de 69.90 euros.

Otro modelo muy de oficina es el Petra navy en un color azul marino. Esta zapatilla de Pompeii, cuenta con un corte en lona lavada de algodón con un forro ligero para aportar más respirabilidad, plantilla extraíble, y suela de goma vulcanizada. Su precio también es de 69.90 euros. Y está disponible en todas las tallas desde el 40 hasta el 47.

Otro modelo de Pompeii en este caso más para el día a día o para una oficina con un bajo dress code son estas zapatillas que son un must para el verano. Una zapatilla con suela de yute fabricada a mano en España y con corte de serraje y cordón de piel.

Su precio es el mismo que el de los dos modelos anteriores, una buena opción para invertir en moda española es Pompeii.