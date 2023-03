Te aseguramos que este será el calzado que no vas a parar de ver esta primavera, está en Mango

La palabra clogs podría no haber estado en tu vocabulario de moda hasta el año pasado. Pero eso no significa que el concepto no existiera. Y es que los clogs -palabra por la que hoy en día conocemos a los zuecos en todas sus versiones– son unos zapatos de los años setenta que han vuelto a nuestras vidas con mucha fuerza.

Es cierto que en los últimos meses han sido sus vertientes comfy, es decir, las referencias de Birkenstock, los que han pisado fuerte en el street style, ya que ofrecen un confort evidentemente extremo y difícil de pasar por alto. Sin embargo, las interpretaciones de la madera, desde las más sencillas hasta las más modernas, vuelven a dominar los escaparates de nuestras marcas favoritas, en este caso de Mango.

Con reminiscencias del estilo hippie que triunfó hace décadas, ha evolucionado hacia una nueva silueta más moderna para 2023, lista para combinar con muchos de nuestros imprescindibles.

Zueco piel tachuelas Mango

Se trata de un calzado práctico y ponible confeccionado en tejido efecto piel de color negro, con una suela de plataforma que aporta estilo a todas partes y que podemos imaginar con los pantalones campana más favorecedores de la temporada.

Además, como punto fuerte, estos zuecos de Mango tienen un tacón bloque de 2 cm que es de lo más cómodo por su silueta ancha y cuenta con detalles de tachuelas metálicas, para darle un plus inconfundible a este modelo de la nueva colección que todavía puedes conseguir online a un precio de 69,99 euros, en todas las tallas de la 36 a la 41.

Ahora bien, ¿te estás preguntado cómo combinarlo? Fácil, con vaqueros para ir a la oficina y con vestidos midi o cortos para salir el fin de semana a cenar con las amigas. Son muy versátiles, por eso triunfaron en los 70 y también lo harán esta temporada.