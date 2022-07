La camisa bordada étnica pija rebajada en Springfield

Seguro que con solo oír camisa bordada étnica y pija ya sabes como conjuntarla y es que es una de las prendas básicas de las chicas más cool. Con unos pantalones culottes y un cinturón de Gucci así es como llevan esta camisa las pijas en la capital. Y ahora tu también gracias a las rebajas de Springfield.

Y es que este tipo de estilos es uno de los más top para copiar prendas y adaptarlo al tuyo propio ya se componen de prendas básicas y accesorios que le den ese toque más chic. Como esta blusa bordada de Springfield que es ideal para el día a día, para la oficina, a la playa o a donde quieres, ya que a esta camisa le podemos sacar mucho jugo.

Esta tipo de prendas como está de Springfield tan básicas nunca se falla. Esta camisa con aires bohemios con bordados de estilo étnico. Esa blanca, fluida, con bordados en algún color elegante y a poder ser con las mangas abullonadas. Este tipo de blusas comodín que son ideales para cientos de ocasiones y que dan elegancia y sofisticación al look más simple. Y en la tienda ‘online’ de Springfield hemos encontrado una camisa con bordados étnicos que es ideal.

Como ya hemos dicho entre las mujeres más pijas se estila combinarlo con un pantalón estilo culotte que dependiendo de la estación en la que nos encontremos será blanco o negro aunque también el vaquero queda muy bien. En verano la mejor opción es un tejano blanco, un cinturón vistoso ya que aunque en la capital lo veamos mucho con cinturones de Gucci no son necesarios para un buen look. En Pull and Bear tienes algunos cinturones de nueva temporadas ideales.

Con unas sandalias planas ya tendríamos un look ideal para la oficina y para todo. Su precio con las rebajas pasa de 85 euros a 51 euros.