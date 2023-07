El vestido vaporoso más low cost y chic lo hemos encontrado en Lefties, ¡y nos encanta!

Hay prendas que son un básico de armario y a las que recurrimos constantemente, y uno de estas prendas en verano es un vestido vaporoso blanco. Y su versión más barata y que es muy resultona esta en Lefties.

Este tipo de vestidos son para todo desde la oficina, la playa o el chiringuito y eso es lo que hace que sean un imprescindible en cualquier armario. Eso tienen tanto éxito, porque no son prendas para ponerse una sola vez, son un tipo de vestidos que te pones durante todo el verano y además, le das tanto uso, que necesitas renovarlo con cierta frecuencia.

Este modelo de Lefties con un aire boho chic es de lo mejor que hemos encontrado en esta tienda. Tiene un precio increíble y muy difícil de superar, este vestidazo se puede ir contigo a casa por tan solo 19.99 euros. Tiene un escote en pico y manga larga abullonada, un corte ancho y vaporoso que lo hacen súper elegante. Este vestido tiene un corte hasta los tobillos. Otro puntazo de este vestido es su tono negro, que hace que sea aún mucho más versátil. Aunque si te vas más el estilo ibicenco, también lo puedes encontrar en color blanco y por el mismo precio.

Un vestido que no puede ser más básico e ideal y aunque puede parecer que invertir en prendas de verano no es una gran opción estamos seguros de que realmente es lo mejor. Ya que agosto es un mes muy intensito donde puede pasar cualquier cosa y en septiembre aunque sea con una rebeca lo seguirás usando.

La mejor combinación de este vestido de Lefties es con unas sandalias marrones o negras. El como sean ya es una elección personal, ya sean planas, cuñas o tacones, lucirás increíble. Con un capazo o con un bolso de mano queda genial. Ya sólo queda disfrutar al máximo de todo lo que queda de verano con un vestido como este de Lefties que no puede ser más elegante.