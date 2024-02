Las novedades de LEFTIES para mujer de esta temporada

Con la llegada de una nueva temporada, nos sorprenden una vez más con una espectacular colección de novedades de Lefties para mujer que prometen conquistar nuestros armarios. Desde zapatillas retro hasta cazadoras de nylon, pasando por sudaderas de rayas y sobrecamisas con tachas, la nueva temporada de Lefties está repleta de prendas versátiles, modernas y asequibles que no querrás dejar pasar. ¡Descubre las últimas tendencias y renueva tu armario con estilo!

Zapatilla retro de Hummel x Lefties

Una de las piezas destacadas de la nueva colección de Lefties es la zapatilla retro de Hummel x Lefties. Este zapato tipo zapatilla para mujer combina estilo y comodidad a la perfección, con un diseño moderno y detalles vintage que lo hacen único. Disponible en blanco o en negro, este calzado es ideal para completar tus looks casuales con un toque de estilo urbano. Con un precio de 25,99 euros, ¡no puedes dejar pasar esta oportunidad de conseguir un calzado de calidad a un precio increíble!

La zapatilla retro de Hummel x Lefties. Foto: Lefties

Sudadera de rayas

Otra de las novedades de la colección son las sudaderas de rayas, una prenda básica que no puede faltar en tu armario esta temporada. Confeccionada en un tejido cómodo y elástico, esta sudadera de manga larga y cuello redondo es perfecta para crear looks informales y con estilo. Disponible en azul o en rojo, esta prenda es ideal para combinar con vaqueros o pantalones de chándal para un look casual y desenfadado. Con un precio de 12,99 euros, ¡es una opción económica y versátil para cualquier ocasión!

La sudadera de rayas azules de Lefties. Foto: Lefties

Calcetines NFL Los New York Giants

Si eres fanática del deporte, no puedes dejar pasar los calcetines NFL Los New York Giants de Lefties. Este pack de 3 calcetines cortos con licencia oficial de la NFL es perfecto para mostrar tu pasión por tu equipo favorito con estilo. Con un diseño moderno y deportivo, estos calcetines son ideales para completar tus looks deportivos o simplemente para llevar en tu día a día. Con un precio de 6,99 euros, ¡es un accesorio imprescindible para cualquier fan!

Los calcetines NFL Los New York Giants de Lefties. Foto: Lefties

Cazadora cropped de nylon

Para las amantes de la moda urbana, la cazadora cropped de nylon de Lefties para mujer es una opción perfecta. Con un corte corto y capucha, esta cazadora es ideal para crear looks modernos y atrevidos. Disponible en cuatro colores diferentes, esta prenda es perfecta para combinar con vaqueros o pantalones de chándal para un look casual y con estilo. Con un precio de 17,99 euros, ¡es una opción asequible y versátil para cualquier ocasión!

La cazadora cropped de nylon de Lefties. Foto: Lefties

Sobrecamisa de tachas

Por último, la sobrecamisa de tachas es una de las prendas más llamativas de la colección. Con un diseño original y atrevido, esta sobrecamisa es perfecta para crear looks modernos y con personalidad. Con cierre abotonado y acabado en tachas alrededor de toda la prenda, esta sobrecamisa es ideal para darle un toque rockero a tus outfits. Con un precio de 19,99 euros, ¡es una opción única y asequible para cualquier fashionista!

La sobrecamisa de tachas de Lefties. Foto: Lefties

En conclusión, la nueva colección de Lefties para mujer está llena de prendas versátiles, modernas y asequibles que no querrás dejar pasar. Desde zapatillas retro hasta cazadoras de nylon, pasando por sudaderas de rayas y sobrecamisas con tachas, hay opciones para todos los gustos y estilos. ¡No te pierdas estas novedades y renueva tu armario con estilo esta temporada!