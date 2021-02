Carrefour revoluciona el envío de rosas para San Valentín con un invento novedoso

Si no sabes qué regalar a tu pareja para San Valentín, probablemente acabes recurriendo a unas flores, un regalo que pocas veces falla. Pero regalar unas flores no tiene por que ser algo demasiado ‘convencional’. Y la cadena de supermercados Carrefour te ayuda a que no lo sea.

Carrefour ofrece en su catálogo numerosas ideas para que no quedes mal en San Valentín. Bombones y otros dulces, marcos de fotos o peluches, al margen de botellas de vino o cava que ideales para la ocasión. Pero eso no es todo. Carrefour este año también vende rosas. Y lo hace en un formato muy especial.

La innovación de Carrefour para este San Valentín

La cadena de supermercados tiene a la venta la ‘Caja Negra 24 Rosas Rojas “red Naomi“’ especial para San Valentín. Un regalo ideal para quedar bien en una fecha tan señalada.

Esta caja luce un diseño muy especial, en negro en su exterior con la silueta de una rosa en gris. También luce las letras grabadas en dorado, color que comparte en su interior, dando una sensación de luminosidad espectacular.

Solo disponible en la página web

Según reza la web de Carrefour, “la rosa roja Red Naomi es considerada la mejor rosa del mundo. Su gran tamaño con una apertura perfecta gracias a sus numerosos pétalos, su fuerte color rojo y su tacto aterciopelado la distinguen del resto de rosas rojas. Puede tardar en marchitarse dos semanas. Nuestras cajas cumplen la función de un jarrón, no es necesario poner las rosas en agua ya que en la caja permanecen hidratadas hasta que comienza su natural proceso de marchitación.

Este pack puede ser tuyo por 120 euros, pero solo se puede comprar en la página web. La tienda asegura su recepción en un periodo de entre 1 y 2 días, y los gastos de envío solo ascienden hasta los 3,99 euros. Además, puedes financiar tu regalo para pagarlo en tres meses sin intereses.