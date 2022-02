Carrefour tiene la bata de mujer con forro polar más cómoda para el invierno o después de la ducha

Las batas son una de las prendas que más se utilizan en casa: el abrigo ideal para andar por casa cómodamente y protegerte del frío en los días más invernales: cuando sales de la cama, después de ducharse o para echar la siesta, las batas de mujer nunca están de más y habitualmente tienen un precio muy asequible en comparación con alguna sudadera o abrigo polar para andar por casa.

La bata de mujer con forro polar más cómoda de Carrefour

No obstante, encontrar una bata barata y de calidad no es tarea fácil para quien se lo proponga. Es por ello que te traemos una propuesta de Carrefour que te encantará para añadir a tus looks de andar por casa más cómodos y calientes. Te la enseñamos a continuación.

De la marca de ropa de Carrefour, TEX, esta bata es polar, y está disponible en color azul, negro o rosa con estrellas por toda la prenda. Tiene un cinturón para abrocharla en esos días de invierno puro en los que agradecerás el forro polar tan mullido y cómodo.

Está disponible en las tallas M, L y XL y su precio es de tan solo 14,99 ahora que está en oferta, cuando su precio habitual es de 18 euros. Es posible adquirirla tanto en la web de Carrefour como en la sección de textil del gran supermercado, con posibilidad de recibirla en casa por tan solo 2,99 euros más.

Bata de mujer de Carrefour

Otras recomendaciones del catálogo de Carrefour que también te pueden interesar

Si te ha interesado este artículo, también te proponemos: