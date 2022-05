Cinco burguers para celebrar el Día de la Hamburguesa a un precio económico

El día 28 de mayo se conmemora de manera internacional el Día de la Hamburguesa. Este plato ha llegado a ser considerado como un manjar a nivel internacional por ser consumido en todo el mundo tanto para comer como para cenar.

Aparentemente es un plato que consta de una receta sencilla, pero actualmente esta afirmación dista mucho de la realidad ya que las tendencias de los restaurantes van cambiando y la exigencia de los consumidores cada vez es mayor.

Normalmente la hamburguesa se ha conocido como un plato de comida rápida, pero ha evolucionado a tal punto que hasta tiene cabida en los paladares gourmet e incluso se puede encontrar en restaurantes que cuentan con alguna estrella Michelín.

Ahora, con el boom de la comida a domicilio han surgido infinidad de negocios que innovan con nuevas combinaciones de hamburguesas, se centran únicamente en el reparto a domicilio o combinan el servicio de mesa con el delivery. Por eso, para celebrar el Día de la Hamburguesa proponemos cinco hamburgueserías para poder disfrutar de una agradable cena el próximo sábado.

La H es Muda

La hamburguesa más conocida de esta cadena es “La H”. Es inconfundible, sobre todo por la altura que consigue gracias a los dos aros de cebolla. En esta hamburguesería todos sus productos rondan un precio medio de 13 euros, el mismo número de modelos de hamburguesa que tienen. En Madrid cuentan con dos restaurantes y una popularidad que les posiciona como una de las mejores de la capital.

The Fitzgerald

“Haciendo las cosas con pasión puedes llegar a lograr lo que te propones” es el lema de la cadena de hamburgueserías The Fitzgerald Burger Company. Es de las mejores opciones si se está buscando una cena barata ya que no superan los diez euros (a no ser que se decante por las gourmets, carne 100% de buey por 13 euros cada una).

Gracias a su concepto de fast casual, tendencia que conjuga la rapidez del fast food con ingredientes de primera calidad, The Fitzgerald ha podido abrir 16 restaurantes distribuidos por todo el territorio español.

TGB 2.0

TGB, con un local recién inaugurado en el Centro Comercial La Vaguada en Madrid no sólo estrena nueva imagen, sino también nueva carta.

Ahora, TGB presenta unas burgers tamaño XXL, con carne de formulación 100% propia y natural. Es una gran opción ya que es la única hamburguesería española que ofrece hamburguesas deluxe a precios muy bajos (desde 4,90 euros) y con ingredientes frescos y de primera calidad.

Sus recetas más conocidas son la Blue Mountain, una hamburguesa que mezcla el potente sabor del queso gorgonzola, bacon, cebolla caramelizada, rúcula, mostaza y, por supuesto, carne XL. Otra de las más conocidas es 50 Shades, con carne de Angus, pulled pork, queso americano, aros de cebolla, bacon y salsa barbacoa.

La selección de estas hamburguesas de TGB termina con la Cheese Lovers, carne de vacuno acompañada de queso gorgonzola, cheddar y queso americano. Unas opciones que se ajustan a cualquier gusto.

Mr. Ribs

Esta cadena siempre se ha caracterizado por su carne a la brasa además de ser un gran ejemplo de calidad-precio. La hamburguesa tradicional consta de 150 gramos de carne 100% ternera de la Sierra del Guadarrama, tomate, cebolla caramelizada, queso chédar, lechuga, bacon a la parrilla y pan brioche.

Una gran combinación de elementos por un precio de sólo 7,95 euros. Se puede tener una cena completa al acompañar esta hamburguesa con entrantes como nachos, patatas a la brasa o costillares.

Alfredo`s BBQ

Una de las primeras hamburgueserías estilo americano que abrió sus puertas en Madrid y que ofrece una serie de sabores que puede trasladarte a Estados Unidos.

Algunos de los productos que no pueden faltar en sus hamburguesas son el pepinillo tradicional o la salsa barbacoa. Al igual que los acompañamientos, donde los más populares son la ensalada de col o el chili con carne.

Alfredo´s BBQ lleva más de 40 años sirviendo hamburguesas con unos precios que oscilan entre 8 y 12 euros con cuatro tamaños diferentes: desde 160 gramos hasta el medio kilo. Actualmente cuentan con tres locales en Madrid, Juan Hurtado de Mendoza, Conde de Aranda y Lagasca.

Son, sin duda, cinco opciones muy apetecibles para celebrar el Día de la Hamburguesa y disfrutar de una gran cena en compañía.