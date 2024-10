La colección limitada de McDonald’s de la serie de moda en los 90 ya está en Wallapop

A lo largo de los últimos años, las plataformas de streaming han sido las principales responsables de la proliferación de un contenido prácticamente infinito en cuanto a películas y series. Cada año salen decenas de series que, con mayor o menor éxito, copan las portadas de estas plataformas. Sin embargo, aún existen clásicos imperecederos a los que las series modernas son incapaces de desbancar.

El ejemplo perfecto de ello es la sitcom por excelencia: Friends. La comedia norteamericana, que catapultó a la fama a estrellas como Jennifer Aniston o Matt LeBlanc, sigue siendo tres décadas después de su estreno un auténtico estreno. Una serie que no sufre las consecuencias del paso del tiempo, y a la que, con motivo de la celebración de su 30º aniversario, las grandes plataformas han querido hacer un homenaje.

El homenaje a Friends con una colección limitada… Que ya puedes encontrar en otras plataformas

El primer ejemplo de ello lo vimos de la mano de Lidl, que lanzó una colección de ropa basada en la icónica siempre. Por otro lado, McDonald’s no quiso quedarse atrás y hacer un regalo a los fans más acérrimos de la serie, con el lanzamiento de un producto exclusivo que solo estará disponible por tiempo limitado: la ‘Friends Box’.

Este producto, que funciona como el conocido Happy Meal, McDonald’s ha creado un menú en el que puedes disfrutar de un total de cinco de sus hamburguesas más clásicas: Big Mac, Cuarto de Libra, McRoyal Deluxe, CBO o McPollo. Todos ellos, además, acompañado por una salsa especial, llamada la Monica’s Marinara, y, por supuesto, con la joya de la corona: podrás hacerte con un muñeco de uno de los seis protagonistas de la serie.

Así es, la caja incluye una pequeña figura de Chandler, Phoebe, Mónica, Joey, Ross o Rachel, cada uno de ellos con sus rasgos más característicos, por lo que este anuncio ha causado auténtico furor entre los fans de la serie. Un furor que se ha traducido en largas colas de fans que buscan hacerse con cada uno de los seis protagonistas, de la mano de esta promoción por tiempo limitado que podrás encontrar en tu McDonald’s más cercano por un precio de 9,50 euros.

Wallapop se convierte en el centro de compraventa de esta promoción

El único inconveniente para los fans que buscan hacerse con la colección al completo es el carácter limitado de esta promoción, especialmente teniendo en cuenta que no se puede elegir el muñeco que incluye, por lo que completar la colección podrá suponer la compra de decenas de menús. No obstante, si eres de esos que se ha quedado con las ganas de completar tu colección: tenemos buenas (y no tan buenas) noticias: podrás completarla a través de Wallapop.

Y es que la aplicación de compraventa se ha llenado de estas figuras de McDonald’s, aunque los vendedores cuentan con distintos objetivos: muchos de ellos no buscan una venta, sino un intercambio por otro muñeco de la colección, o bien los ponen a la venta por módicos precios, haciendo hincapié en una ayuda comunitaria para que el mayor número de personas pueda acabar la colección.

Sin embargo, otros vendedores han tratado de aprovechar para hacer negocio, y ya se pueden ver algunas de estas figuras por precios superiores a 30 euros. Sea como sea, si tu objetivo es completar a cualquier coste esta ‘edición limitada’, ahora podrás hacerlo sin ningún problema a través de Wallapop. Ahora la pregunta es: ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar algunos para acabar la colección?