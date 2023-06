El complemento más original de LIDL para dar una vuelta de tuerca a una dieta saludable

La alimentación de cada persona depende de una larga lista de factores. Algunos de los que somos totalmente conscientes y que al mismo tiempo son muy evidentes, como los gustos personales de cada uno a nivel individual, y otros que son igual de evidentes pero no los tenemos tan en cuenta, como por ejemplo, el país en el que vivimos.

Todas aquellas que viven en España y por lo general en zonas costeras llevan a cabo una dieta mediterránea que es conformada por diversos elementos: aceite, jamón, pan… Unos elementos entre los que podemos elegir para conformar cualquier comida del día, de la mano de productos como el de Lidl del que hablaremos hoy.

Lidl tiene el toque definitivo para dar color a la dieta mediterránea

Dentro de nuestra alimentación, el desayuno es una de las comidas más importantes del día. Algo que es lógico, ya que es la comida que nos brindará las energías que determinarán si aguantamos a lo largo del día o no. Por ello no solo es importante no saltárselo, sino arrancar los días con un desayuno en condiciones. Algo que desde Lidl pretenden hacer posible de la mano del exprimidor a vapor ELO.

El exprimidor a vapor ELO, disponible en Lidl.

Dentro de las bebidas que son habituales en este tipo de desayuno, podemos toparnos con el zumo o el café. Y para todas aquellas personas que no les gusta el café, el zumo natural es una opción ideal por diversos motivos: contiene una ingente cantidad de proteínas, actúa como antioxidante, combate el colesterol, previene las enfermedades cardiovasculares, es diurético…

Por ello este exprimidor es un imprescindible para poder disfrutar todas las mañanas de un zumo natural recién exprimido. Un zumo que cuenta con un volumen total de 13,3 litros, gracias al cual podremos llevar a cbao grandes cantidades de zumo de cualquier fruto, puesto que el volumen utilizable de la cesta de frutas es de 7 litros aproximadamente.

Elaborado en su totalidad a base de un material de acero inoxidable, este complemento se ha convertido por méritos propios en un imprescindible dentro de cualquier tipo de dieta mediterránea, siendo el complemento perfecto para disfrutar de un desayuno de lo más natural. Un desayuno que ahora es posible hacer de forma sencilla a través de la página web de Lidl por un precio de tan solo 47,99 euros.