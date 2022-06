Converse Snoopy la última obsesión en zapatillas de las prescriptoras de moda

Está nueva edición de las Converse nos gusta y mucho, ya que ha juntado dos de las cosas que más nos gustan del mundo los recuerdos de nuestra infancia con uno de los calzados más versátiles que existen, las Converse.

La colección que ha sido bautizada como Peanuts By You, y lo mejor es que ya están disponibles en su pagina web. Si al ver esta nueva colaboración ya estábamos super emocionados espera por que hay más y es que estás zapatillas son personalizables. Solo tienes que decidir cual será tu dibujo favorito de la pandilla y ya podrás customizar las que serán tus zapatillas favoritas.

Y es que hay cosas que nunca pasan de moda y esas dos cosas son por un lado las Converse que aunque nos parecen algo muy moderno los padres de muchos ya la usaban hace treinta años. Y Charlie Brown por el otro lado. El precio del modelo personalizable en bota alta es de 100 euros.

Si no eres fan de las Converse de bota alta no te preocupes ya que también las tienes en un formato bajo, además no es necesario que personalices las dos zapatillas iguales. Ya que puedes hacer cada una absolutamente como quieras, poniendo diferentes personajes de la Pandilla Peanuts o los estampados Woodstock o Charlie Brown por toda la superficie.

Además la banda del talón tiene un divertido diseño de Woodstock. El precio del segundo modelo es de 90 euros. Unos modelos super bonitos que nos harán añorar nuestra niñez. Estos diseños de lona de Converse como ya se ha visto en otras colaboraciones anteriores seguro que acaban agotándose en muy poco tiempo.

Así que si te han gustado estos diseños y quieres hacerte con el tuyo personalizable, adelántate y hazte con el antes de que comiencen a viralizarse o lo saque alguna influencer y los agote que nunca se sabe.