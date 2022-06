Shakira tiene las zapatillas más cool de la temporada

La cantante no para de salir en los medios en los últimos tiempos algo que ha hecho que fichemos unas zapatillas que solo Shakira podría lucir ya que tienen un diseño nada convencional. Y es que el street style no paro de sorprendernos.

Dese hace ya varios años el street style esta plagado de prendas nada convencionales o por lo menos fuera de su campo nunca imaginamos que acabaríamos yendo a la oficina con Converse. Desde la llegada y asentamiento de esta tendencia cada vez los modelos son más innovadores y llamativos.

En concreto el modelo que ha lucido Shakira es el modelo Run Star Motion Paltform de la firma Converse. Un diseño con un carácter muy atrevido, de suela extra gruesa, que no tardará en colarse en los armarios de las más apasionadas del mundo de la moda. Las Run Star Motion toman la esencia de las Converse clásicas y la combinan con una media suela innovadora y revolucionaria redefiniendo así la plataforma.

Las líneas fluidas con una clara inspiración de los 2000 se reflejan en la media suela con plataforma, uniendo el deporte con la alta costura. Esta llamativa base con agarre presenta un acabado sombreado y contrasta con la parte superior de lona de algodón orgánico. El parche del tobillo con la estrella se ha serigrafiado directamente para elevar el aspecto de la parte superior de las Chuck 70 premium. Sin olvidar la ligereza y la máxima comodidad que ofrecen la plantilla CX y la media suela de espuma CX.

Este modelo de zapatillas que ha lucido Shakira estamos seguros de que marcará tendencia y pronto no pararemos de verlas por las calles. Estas Converse son un modelo unisex y tienen un precio de 120 euros. Puedes lucirlas de mil maneras con un look muy veraniego y relajado como el de la cantante. O con looks un poco más arreglados dando el toque más sport con estas zapatillas.