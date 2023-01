Decathlon hace frente a las precipitaciones con el calzado perfecto para hacer ejercicio los días más lluviosos

La reciente llegada del invierno no ha hecho sino evidenciar algo que todos hemos podido observar especialmente a lo largo de las últimas semanas. No solo el frío, sino también las precipitaciones, han llegado a nuestra vida para quedarse, al menos durante unos meses. Un hecho que cambia por completo muchas de las actividades que, de manera habitual, conforman nuestro día a día.

Si bien el frío no termina de ser un impedimento para desarrollar con normalidad determinadas actividades, la lluvia sí lo es. Sin ir más lejos, costumbres tan sencillas como dar un paseo por el campo o salir a hacer footing se complican cuando la meteorología se pone en nuestra contra. No obstante, tal y como demuestra Decathlon, esta lluvia no tiene por qué ser un impedimento total.

Decathlon tiene el secreto para combatir la lluvia

El principal problema de llevar a cabo cualquiera de estas dos actividades cuando llueve, es que nuestras prendas suelen quedar totalmente empapadas a la hora de regresar a casa. Para evitar que esto ocurra en nuestro cuerpo, en Decathlon cuentan con infinidad de cortavientos y chubasqueros. Y ahora también demuestran que tienen la solución perfecta para nuestros pies, con las zapatillas HW 100.

Las zapatillas HW 100, disponibles en Decathlon.

Un modelo disponible tanto para hombre como para mujer, que destacan en primer lugar por ser cómodas, ligeras y flexibles, tres elementos indispensables en un calzado a la hora de salir a las calles a pasear. Sin embargo, lo que distingue a este modelo de los demás es que cuenta con un tejido repelente a la lluvia, por lo que cuando las precipitaciones hacen acto de presencia, este calzado no deja que el agua se traspase a nuestros pies.

Algo que le debe a un tejido que se compone a base de un 50% de poliéster y 50% de poliuretano. Unos materiales que dan vida a un efecto perlante que repele el agua cuando cae sobre nuestros pies, y evita que regresemos a nuestro hogar con los pies totalmente encharcados. Por otra parte, sus dos colores, ya optemos por el negro o por el gris antracita, hacen que sea sumamente sencillo combinarlo con cualquier prenda.

Un producto con el que Decathlon demuestra una vez más por qué es la plataforma idónea para este tipo de productos, además de dejar claro que ni siquiera la meteorología nos puede frenar a la hora de realizar nuestras actividades preferidas. Todo ello de la mano de estas zapatillas, que podréis encontrar en su página web por tan solo 19,99 euros.