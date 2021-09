Decathlon tiene la versión ‘low cost’ de las nuevas botas de agua tendencia

Las tormentas y el frío acechan a la vuelta de la esquina. El otoño no ha entrado con mucha fuerza, pero poco a poco iremos notando como las bajas temperaturas y las lluvias se instalan en nuestras vidas.

Es por eso que, si todavía no te has mirado unas buenas botas de agua que te acompañen en los días más complicados, es el momento de hacerlo. Y en Decathlon encontrarás una opción con la que afrontarás esos días oscuros con marcadas notas de color. Porque no hay mejor reacción al mal tiempo que la buena cara y la alegría.

Leer más: El mini compresor de Decathlon para inflar las ruedas de la bici funciona sólo apretar un botón

Decathlon tiene a la venta unas botas con el color tendencia de la temporada

La multinacional de artículos deportivos ‘low cost’ tiene en su catálogo una amplia colección de botas de agua para mujer que son la delicia para la temporada de otoño-invierno. Por ejemplo, las Katiuskas Botas Agua Caza Inverness 100 de la marca Solognac. Están disponibles en tallas que van de la 35-36 a la 41-42. Y su precio es de solo 12,99 euros, estando disponibles en la web y en las tiendas físicas de Decathlon.

Botas de agua a la venta en Decathlon

Unas botas diseñadas para todas las actividades que realices bajo la lluvia que, además, siguen las tendencias que se llevarán este otoño. En este sentido, los expertos señalan que el verde es el color de la temporada, y estas botas de agua están disponibles en un color verde lima muy interesante. Aunque también las puedes comprar en negro, en lila o en rojo. Todas tienen el mismo precio, que es muy inferior al que reclaman marcas punteras de moda por sus diseños en botas de agua.

Fáciles de poner y quitar, de lavar, y con tacos antideslizantes

Estas botas son muy ligeras. Solo pesan 1,21 kg en la talla 39-40. Y también son fáciles de poner y quitar gracias a su diseño de media caña, a la lengüeta sacabotas y a las estrías. Además, carecen de forro interior, con lo que el secado es casi instantáneo, así como su lavado.

Botas de agua a la venta en Decathlon

Asimismo, estas botas de Decathlon disponen de tacos antideslizantes para garantizar el equilibrio y reduce el riesgo de resbalar en cualquier superficie mojada.