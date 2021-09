Decathlon tiene una bolsa para fitness que es plegable y ultraligera: cuesta 4,99 euros

Decathlon es una tienda que siempre piensa en los amantes del deporte. Y siempre trabaja tratando de facilitarles la vida con sus productos, en especial, a los ciclistas y a los ‘runners’, para los que tiene dedicados un gran arsenal de artículos.

Del mismo modo, tampoco se olvida de aquellos que prefieren ir al gimnasio, y que invierten su tiempo libre en tonificar cuerpo y lograr más masa muscular. Aunque su último invento sirve para prácticamente todos los públicos.

Porque esta bolsa de fitness tiene una cantidad de usos incontable. Y es útil, no solo para los asiduos al gym, si no para los que practiquen cualquier otra actividad física, sea futbol, baloncesto, balonmano, hockey, tenis… y no tengan donde guardar el material.

Con esta mochila, con capacidad de 30 litros, se acabaron esos dolores de cabeza, pues cabe todo dentro de ella. Y, gracias a sus dos asas, es una tarea sencilla llevarla a cuestas, pues es muy ligera.

Bolsa fitness

Pero cuidado, que sus ventajas no acaban allí, ni mucho menos. Y es que también es plegable, es decir, que puede reducir bastante su tamaño, haciendo más sencillo aún su transporte. En caso de doblarla completamente, alcanza la talla de una simple mochila, que se puede guardar prácticamente en cualquier sitio.

Por si eso no fuera suficiente, la sorpresa final está en el precio: Decathlon la tiene a la venta a cambio de solamente cinco euros. Parece una broma, pero no lo es.

Lógico, por lo tanto, que la bolsa esté arrasando en ventas, y ya se haya colado en casi todas las casas. Su valoración es de cuatro estrellas y media sobre cinco, y ya ha recogido más de 250 opiniones en la página web.

Bolsa fitness doblada

En ella todos los usuarios destacan lo mismo: aún no se creen que hayan conseguido una ganga así. El que no la ha comprado todavía, está a tiempo. Lo que es seguro es que no se arrepentirá de hacerlo en ningún momento.

Además puedes elegir el color que más nos guste. Las tres opciones que hay son rosa, negro y blanco.

Difícil encontrar otro producto tan útil y económico, no solo en Decathlon, si no en cualquier tienda.