En un mundo saturado de opciones de productos para el cuidado de la piel, encontrar el protector solar perfecto puede ser una tarea abrumadora. Es por eso que la dermatóloga Dra. Leire Barrutia, con más de 500K suscriptores en YouTube y conocida por su enfoque en la dermatología basada en evidencia, ha lanzado un análisis detallado de los protectores solares de supermercado para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre su protección solar este 2024.

En un video reciente, la Dra. Barrutia se sumergió en el mundo de los protectores solares asequibles de supermercado, comparando opciones y desmitificando conceptos para ayudar a su audiencia a elegir los productos más adecuados para su piel y necesidades.

Leer más: La dermatóloga Ana Molina desmonta el mito del rodillo de jade

La Dra. Barrutia comenzó recordando la importancia fundamental del uso del protector solar, no solo durante los meses de verano, sino durante todo el año. Destacó que el protector solar es esencial para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel, el riesgo de cáncer de piel y la aparición de manchas, entre otros beneficios.

En su análisis, la Dra. Barrutia se centró en las opciones de dos grandes supermercados, Mercadona y Aldi, desglosando las características de varios protectores solares para el rostro y el cuerpo.

Protectores solares de Mercadona

Comenzando con los productos de Mercadona, la Dra. Barrutia revisó la Crema Facial SPF 50+ y su versión con color. Destacó que ambos productos ofrecen una protección adecuada contra los rayos UVB y UVA, aunque señaló que tanto la versión con color como la sin color carecen de óxidos de hierro para proteger contra la luz visible o luz azul, lo que podría ser una desventaja para quienes buscan una protección más completa.

Crema Solar 50+ de Mercadona con color. Foto: Mercadona

La Dra. Barrutia también analizó las opciones de protectores solares corporales de Mercadona, destacando el Spray Solar SPF 50+ y el Spray de Delial Sensitive Advance. Si bien ambos productos cumplen con los requisitos básicos de protección solar, la Dra. Barrutia recomendó optar por opciones resistentes al agua para una protección óptima durante la exposición al agua en la playa o la piscina.

Spray FPS 50+ de Mercadona. Foto: Mercadona

Algo que sí que la dermatóloga recomienda NO utilizar, es la famosa gelatina con FPS15, aunque pueda parecer una opción conveniente, proporciona una protección solar mínima que no es suficiente para proteger eficazmente la piel contra los daños causados por los rayos UV. La Dra. Barrutia enfatiza que esta baja protección es prácticamente equivalente a no usar protector solar en absoluto. En lugar de conformarse con un FPS15, recomienda encarecidamente optar por un protector solar con un nivel de SPF50, que brinda una protección mucho más completa y efectiva contra el cáncer de piel, el fotoenvejecimiento y otros daños solares.

La gelatina solar de Mercadona. Foto: Mercadona

Por último, cabe mencionar otro producto de lo más interesante disponible en los lineales de Mercadona. Se trata del labial con FPS15 es un producto destacado que a menudo pasa desapercibido en nuestras rutinas de protección solar. Aunque lo ideal es utilizar un protector labial con un SPF de 30 o superior, este labial de Mercadona ofrece una opción accesible y conveniente para proteger los labios del daño solar. Con un precio de solo 1,50 euros, es una solución económica para mantener los labios hidratados y protegidos contra los rayos UV. Aunque se recomienda reaplicarlo con frecuencia, su disponibilidad y precio lo convierten en una opción atractiva para aquellos que buscan una protección solar adicional para sus labios sin gastar mucho dinero.

El labial con protector solar de Mercadona. Foto: Mercadona

Protectores solares de Aldi

En cuanto a los productos de Aldi, la Dra. Barrutia evaluó el Ultrafluido Despigmentante. Mientras elogió la protección solar ofrecida por este producto, aunque señaló carece realmente de ingredientes despigmentantes en concentraciones significativas, aunque sí llevan derivados de la vitamina E, derivados de la vitamina C, así como un poco de ácido láctico, pero poco más. Además, al no llevar color no lleva óxidos de hierro, por lo que no protege contra la luz visible o luz azul.

Protector solar de Aldi ultrafluido despigmentante. Foto: Aldi

Si nos vamos a la opción Ultrafluido con color, sí que vemos los óxidos de hierro, así como ácido ascórbico en proporción baja, que es la forma más activa de Vitamina C; además de vitamina E y derivados de esta, ácido láctico y un poco de ácido hialurónico. Por lo que si puedes elegir entre la opción anterior y su variante con color, esta última es más recomendable, según la opinión de Barrutia.

También podemos optar por la opción Facial Anti Edad 50+ de Aldi. Esta opción cuenta en su lista de ingredientes con péptidos, los cuales tiene la función de estimular la síntesis de colágeno y de atrapar agua, por lo que hidratan la piel en profundidad y contribuyen a mejorar las arrugas en su superficie. También cuenta con derivados de la Vitamina E, además de un poco de ácido láctico. Según la Dra. Barrutia, es una buena opción, aunque si es verdad que le faltan los óxidos de hierro y pigmentos para protección contra luz visible o luz azul.

La crema facial antiedad con protección solar de Aldi. Foto: Aldi

Por último, y como una de las opciones que más interés ha despertado en sus seguidores, la dermatóloga comenta el protector solar bifásico corporal de Aldi. Este protector solar, aunque no es la opción ideal para pieles sensibles o con barrera cutánea alterada debido a la presencia de filtros químicos y perfumes alergénicos, cumple con los estándares básicos al ofrecer una protección SPF 50+ de amplio espectro a un precio asequible. Si bien no se destaca por características especiales, como ingredientes despigmentantes o protección contra la luz visible, su textura bifásica puede ser atractiva para aquellos que prefieren una aplicación más ligera y fácil.

El spray solar bifásico de Aldi. Foto: Aldi

La Dra. Barrutia concluyó su análisis recordando a su audiencia la importancia de elegir protectores solares que se adapten a sus necesidades específicas de piel y estilo de vida. Si bien los protectores solares de supermercado pueden ser opciones convenientes y accesibles, recomendó a aquellos con presupuestos más amplios considerar también las opciones disponibles en farmacias, que a menudo ofrecen una mayor variedad de productos y formulaciones especializadas.

En resumen, el análisis exhaustivo de la Dra. Leire Barrutia proporciona a los consumidores una guía útil para navegar por el amplio mundo de los protectores solares de supermercado, asegurando que todos puedan encontrar la protección solar adecuada para mantener su piel sana y protegida en todo momento.