Como bien saben los amantes de los disfraces, algunas páginas online pueden ser buenos aliados para encontrarlos al mejor precio. Disfraces que ya se han convertido también en un habitual en estas fechas dado que Hallowhttps://www.economiadigital.es/temas/halloweeneen es precisamente el día en el que muchos optan por lucir sus mejores galas en este sentido.

Leer más: Amazon tiene el elemento decorativo más vendido para este Halloween por poco más de 20 euros

Son muchos los que deciden elegir sus disfraces en función de las series y películas del momento, y como era de esperar viendo el éxito que ha tenido y está teniendo la serie de Netflix Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, estamos seguros de que muchos fans de la serie ya están ideando su propia versión del asesino en serie estadounidense.

De hecho, algunas páginas dedicadas a la venta de disfraces ya están comenzando a sacar sus propias colecciones de Halloween y una en concreto ha decidido apostar por una versión de Jeffrey Dahmer tal y como lo hemos visto en la conocida y popular serie de Netflix, se trata de DonDisfraz.

El disfraz de Jeffrey Dahmer que triunfa en internet para Halloween

El popular asesino en serie ha llegado ya a todo tipo de públicos gracias a la serie documental de Netflix sobre su historia, crímenes y arresto. Los 10 capítulos que conforman la primera temporada muestran a Dahmer desde su niñez intentando hacer comprender al espectador cómo funcionaba su mente.

Un disfraz que, como bien podemos ver en la imagen, es un disfraz sencillo pero perfectamente reconocible para los fans de la serie. Está disponible en una única talla de adulto, la L, e incluye un mono de preso naranja similar al que le podemos ver a Dahmer en la serie. Podrás conseguirlo en la página web de DonDisfraz a un precio de 15,98 euros.

El pack se puede completar con unas gafas de montura fina y una peluca rubia. Un disfraz que está arrasando en DonDisfraz y que es muy probable que se acabe convirtiendo en el más popular este año en Halloween y no sin falta de polémica, puesto que Dahmer no deja de ser un asesino en serie real y son muchos los que consideran que no es motivo de disfraz.