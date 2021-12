Drapeado y con un toque mágico firmado por Zara que lo convierte en el vestido perfecto para Nochebuena y Navidad

Mañana damos la bienvenida a la Navidad con la celebración de Nochebuena. Si todavía no tienes una prenda para estas fechas, ya te ha pillado el toro. No obstante, nosotros, que siempre estamos buceando por las páginas webs de las principales marcas ‘low cost’, queremos solucionarte la papeleta. En estos días tan especiales buscamos prendas festivas. El vestido es el rey de las ventas. Los diseñadores le han puesto mucho brillo, lentejuelas, colores metalizados y terciopelo. Pero si quieres algo elegante sin que sea estridente, Zara tiene lo que estás buscando.

¿Todavía no tienes vestido para Nochebuena? Zara tiene la solución

Uno de los colores más alegres al rostro y que mejor sientan es el rojo. Nunca pasa de moda. Es el color del amor y la pasión, pero también de la Navidad. A tan solo 24 horas de las fiestas, Zara presenta este vestido en color rojo que va a arrasar. Todo el mundo que se lo pone se ve muy favorecedora. Un modelo sencillo, pero efectivo, y muy navideño.

Nos encontramos ante un modelo mini y drapeado de manga larga en color rojo. Posee cuello alto , amplio y cierre en la espalda con cremallera oculta en la costura. Lo podrás llevar con botas altas, tendencia de la temporada. Este vestido que ya nos ha hipnotizado solo con verlo es muy económico. Tan solo te costará 19,95 euros. Se nota que Zara lo ha sacado rápidamente a la venta para que tengamos una prenda ideal para estas fechas.

Lo único malo es que en rojo ya solo queda una talla, la S. Al ser un producto diseñado solo para estas fechas, Zara no piensa reponerlo. No obstante, si has logrado hacerte con él, lo podrás llevar tanto a una fiesta como a una cena o incluso al trabajo. Serás la mejor vestida.

Está disponible en otros colores, como el negro, chocolate, verde o aceite.