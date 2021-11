El cargador inalámbrico rápido número 1 en ventas en Amazon es compatible con Apple y Samsung

El teléfono inteligente se ha convertido en algo indispensable en nuestro día a día. ¿Sabríamos vivir sin smartphone? Mientras piensas esta pregunta la batería del tuyo se está agotando, y es que sabemos que lo miras constantemente como si fuese un tic.

Por eso también es casi obligatorio tener a mano un buen cargador rápido. Olvídate de usar el puerto Lightning y consigue una carga segura y sencilla con el cargador inalámbrico de de la marca Yootech disponible ahora en Amazon.

Yootech es una de las marcas mejor valoradas por los clientes. En Amazon este producto ha recibido la distinción de Amazon Choice’s en la categoría de cargador inalámbrico. Cuenta con más de 5.000 valoraciones y casi todas ellas positivas. Se puntúa con cuatro estrellas sobre 5. Actualmente puedes hacerte con este producto por solo 14,99 euros.

Compatible con todos los últimos modelos de Apple, AirPods y otros smartphones

Cuenta con cuatro tipos de carga diferentes, ideal para diferentes terminales. Este cargador de 7,5w es apto para iPhone, pero compatible con muchas otras marcas.

Pero no solo es compatible con teléfonos inteligentes, también podrás cargar tus AirPods y AirPods Pro, con estuche de carga inalámbrica. El tamaño encaja perfecto en el área de carga de la plataforma. Es muy sencillo y seguro de usar.

Fabricados con material ABS resistente al fuego. Perfecto también para que éste se cargue mientras descansas. Se encenderá una luz verde al poner el teléfono a cargar durante unos 3 segundos, pero después se apagará y mantendrá todo el proceso de carga dormido.

Carga exactamente igual con funda que sin ella, con la misma rapidez. “En mi opinión la carga es aceptable comparada con la conexión por cable. Lo he usado con iPhone 11 y no sabría confirmar si es a 7,5V o al mínimo de 5V, pero mi impresión fue que la carga es óptima. Funciona muy bien en cuanto al contacto, incluso con funda de silicona, inmediatamente iniciaba la carga.

He probado también la versión vertical de la misma marca y para mi gusto es aún mejor. Es un producto de buena calidad y respaldado por un buen servicio técnico. Lo recomiendo, es muy fácil de usar y cómodo”, comparte un cliente su experiencia.

