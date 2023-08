El regalazo de El Corte Inglés a los amantes de lo retro: la cámara analógica de moda, ahora rebajada

El Corte Inglés es una de las plataformas pioneras de nuestro país en lo que se refiere al avance tecnológico y todo lo que ello conlleva. Tal es así, que en su catálogo podemos toparnos con infinidad de productos de este ámbito, desde teléfonos móviles, hasta cámaras réflex de lo más modernas, con una calidad de imagen sin precedentes.

Sin embargo, si bien a nivel profesional cualquiera de estas dos alternativas es capaces de capturar imágenes con una enorme calidad, existen otras personas que prefieren priorizar otro tipo de aspectos. Y en un panorama en el que lo retro cobra cada vez más y más importancia, El Corte Inglés tiene claro como satisfacer a estos clientes.

El Corte Inglés rebaja el complemento indispensable para los amantes de lo vintage

Y es que, en una fiesta, una reunión de amigos, o un viaje, en ocasiones la calidad de imagen no lo es todo. Por ello, a día de hoy aún existen personas que prefieren apostar por las cámaras análogicas, a sabiendas de las desventajas que estas conllevan. Sin embargo, para todos estos amantes de lo retro, en El Corte Inglés saben que la Polaroid Now Blanco es una opción de lo más atractiva.

La cámara analógica Polaroid Now. Foto: El Corte Inglés.

Se trata de una cámara instantánea analógica que, si bien no destaca por ofrecer una calidad de imagen sumamente profesional, cautiva por una estética muy elegante, inspirado en lo retro, que refleja las fotografías originales de las clásicas Polaroid, de la mano de una cámara que ofrece unos retratos con colores vivos y nítidos.

Sin embargo, todo ello no implica que la calidad de imagen que ofrece no sea llamativa, puesto que cuenta con un sistema de enfoque automático que aumentará de forma mecánica la calidad de la imagen, aunque no la hayamos hecho de forma correcta. Además, cuenta con capacidad de enmarcar dos momentos en uno gracias a la posibilidad de hacer nuestras fotografías con doble exposición.

Todo ello, bajo una cámara que cuenta con un diseño ergonómico pero elegante, que será el complemento ideal para dar un toque de personalidad y carisma a cualquier reunión con nuestros amigos o familiares. Una oda a lo clásico, con la que El Corte Inglés nos hace un regalazo: ahora está disponible en su página web con un descuento que deja su precio en tan solo 99 euros.