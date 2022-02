El invento más novedoso de Ikea que convierte tu balda en un altavoz

Hay inventos de lo más sencillos que no tienen más vuelta de hoja, pero que hasta el día de hoy no habíamos podido ver, o, sin embargo, no han tenido una buena estrategia de marketing para que llegue hasta nuestros oídos. Por ello, como somos expertos en cazar este tipo de productos novedosos y que llamen la atención, os traemos uno de Ikea que es un auténtico 2 en 1 en el sentido más amplio.

Como sabes, además de todo de mobiliario, Ikea se ha puesto las pilas y últimamente está sacando al mercado inventos de lo más simples pero revolucionarios que nos facilitan la vida más de lo que imaginamos. Hace unos días os hablábamos de cómo Ikea diversificaba su stock y sacaba un cargador inalámbrico para el móvil por menos de 10 euros.

La auténtica balda 2 en 1 de Ikea: balda y altavoz wifi al mismo tiempo

Bien, ahora han sacado una balda con… ¡Un altavoz wifi incluido! Podrás colocar el altavoz en horizontal o en vertical, o incluso fijarlo a la pared y utilizarlo como un estante al mismo tiempo que pones tu móvil o cualquier otra cosa encima. Ideal para levantarte por la mañana y poner la radio, o música…

La balda 2 en 1 de Ikea

Por eso decimos que es un auténtico 2 en 1, porque te permite aprovechar el espacio y además difunde un sonido intenso por toda la estancia. Incluso es compatible con Spotify Connect, pudiendo conectarlo rápida y cómodamente a la famosa app de música. También lo es con Airplay 2 y los dispositivos Apple.

Podemos encontrarlo en Ikea a un precio contenido: 99 euros, y disponible en dos colores, blanco o negro, con el cable del mismo color. Es posible comprarlo a través de la web de Ikea o bien en las tiendas físicas de la famosa marca.

